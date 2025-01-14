長榮航飛安 連12年奪殊榮

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com昨（13）日公布最新飛航安全評比結果，長榮航空（2618）再度以優異的表現，連續12年榮登全球前25大（Top-25）最安全航空公司，此次評比獲第七名肯定，也是全球前十大最安全航空公司中，唯一入選的台灣航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，這個獎項對員工是很大的鼓勵與榮譽，會秉持「追求安全、絕不妥協」的飛安信念，無論在飛行、客艙、維修、地面作業等各環節遵守規定、落實標準的態度，讓旅客更安心享受舒適的飛行體驗。

AirlineRatings.com自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的七顆星評選系統給予全球近400家航空公司飛安表現評分，評審團先依據國際航空組織規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等項目，遴選出全球最安全航空公司。

長榮航空長期以「飛安只有更好，沒有最好」的態度，致力提升安全的績效，此次安全評比的結果，除肯定長榮航空在飛安上的努力，也鼓勵長榮航空全體員工繼續秉持最高標準，砥礪前行，持續朝世界上最安全的航空公司目標邁進。

長榮航空除飛安表現有目共睹外，近期也獲獎不斷，2024年在「第七屆全球企業永續獎（GCSA）」以及「第17屆台灣企業永續獎（TCSA）」頒獎典禮中，首次勇奪TCSA最大獎《永續綜合績效類─台灣十大永續典範企業獎》，並且連續七年獲得《永續報告類─運輸業白金獎》，亦榮獲GCSA《永續報告書獎─銅獎》肯定，更於標普全球企業永續評鑑中獲得全球航空業的最高分，展現長榮航空在永續發展領域的努力深獲國際肯定。

此外，長榮航空穩定且優異的服務品質深受全球旅客信賴，美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler將長榮航空評選為2024年讀者大獎（Readers’ Choice Award），全球最佳航空公司第九名肯定。