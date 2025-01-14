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台驊危機入市 大買長榮股

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

美東碼頭工人不罷工之後，國內貨櫃三雄股價跌跌不休，航海王台驊控股（2636）危機入市，昨（13）日公告，最近買進長榮海運（2603）1,335張，每股價格216.82元，斥資2.89億元。

台驊看好今年貨櫃輪營運前景，昨天公告，2024年12月30日至2025年1月13日期間買進長榮，總成交張數為1,335張，每股平均價格216.82元，總金額2.89億元；截至目前為止，仍持有6,035張，總持股金額12.37億元，持股比例0.28%，其中有3,500張質押。長榮昨天收205元、下跌9元。  

台驊長期看好貨櫃輪營運，紅海危機沒有改變前，還是看好貨櫃輪高獲利低本益比，長期持有長榮跟陽明股票並持續買進。台驊在2024年12月31日公告買進陽明4,300張，買進每股平均價格為75.03元，到目前為止，台驊持有陽明1.89萬張，持股比率為0.54%。

國內航運業者指出，只要紅海危機沒有解除，全球貨櫃輪就會繼續繞行好望角，貨櫃三雄2025年上半年仍然會是大賺局面，這波景氣榮景已經延續到2025年。

台驊 長榮海運

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