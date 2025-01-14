食物通膨持續攀升 漢堡王餐點連四年漲價

食物通膨持續攀升，連鎖速食業者接連調漲價格。繼麥當勞、肯德基之後，漢堡王宣布，自今（14）日起調整常態菜單部分產品價格，部分漢堡項目上調5元至10元，平均漲幅5.6%，小華堡品項漲幅最大，超過9%，這是連續四年漲價。三商餐飲旗下牛肉麵連鎖品牌「品川蘭」預計1月20日漲價，並透露農曆年後將評估福勝亭等品牌價格調整計畫。

漢堡王除調漲產品售價，同時推出全新常態菜單，新增多項常態餐點，加入消費者喜愛的無麵包漢堡、雞薯條等人氣美食，並將推出多元化套餐選擇，菜單規劃A、B、C套餐三種組合，原早餐時段供應的堡款也改為全天候供應。

漢堡王表示，此次調漲的13個品項全數為漢堡產品，包括華堡、重磅培根雙層牛肉堡、勁濃安格斯牛肉堡、勁濃培根烤腿堡、華鱈魚堡等，平均漲幅5.6%，調漲10元的包括皇家華堡系列、重磅系列、安格斯系列，其中以小華堡漲幅最大，漲幅超過9%，華堡漲幅逾7%。

此外，漢堡王指出，過往以期間限定推出的無麵包漢堡，因主打厚實有飽足感的豪邁肉片，吸引不少肉食愛好者和健身族群，今天起與「雞薯條」都成為常態產品。