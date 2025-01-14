東陽第三代陸續浮上檯面
汽車零組件龍頭大廠東陽（1319）是國內少見兄弟同心，輪班接掌公司的企業，最近幾年第三代開始陸續浮上檯面，受到外界矚目。
東陽名譽董事長吳永豐、董事長吳永茂與總裁吳永祥三兄弟是東陽的第二代，在第一代吳篙創立東陽公司之後，吳永豐擴展營業規模以及確立東陽的發展方向。
後來吳永茂接掌東陽後，積極擴大規模、擴展海外市場，奠定東陽在汽車零組件的龍頭地位。吳永祥則是積極整理企業，將東陽的規模與效率發展到最大。
東陽三兄弟的企業營運模式，使東陽得以維持不斷創新的能量，如今第三代開始陸續出頭；其中，吳永豐之子吳明聰已經是東陽OEM事業部的總經理，AM事業部副總吳介中是吳永茂之子，設備供應本部處長吳昱緯為吳永祥之子，在不同部門都有突出表現。
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