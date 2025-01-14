東陽2024年獲利創高…每股賺9.16元 啟動三年擴產計畫

汽車零組件龍頭大廠東陽（1319）昨（13）日公布2024年12月自結合併稅前盈餘達5.3億元，年增72%，創歷年同期新高；去年全年自結合併稅前盈餘55.3億元，年增率達45%，全年每股盈餘9.16元。繼前年創新高後，2024年獲利再度寫下史上最賺紀錄。

東陽昨天並舉行台南科技工業區新廠動土典禮，預計第3季完工。這是東陽未來三年10萬坪擴產計畫的首部曲，在擴廠計畫全面完成後，可滿足未來三至五年業務成長需求，年產值將增加百億元。

東陽售後服務（AM）事業群副總吳介中表示，看好AM長期發展，已擘劃好擴廠藍圖，緊接著是今年3月展開台南七股科工區（約1.5萬坪），以及2026年底新市產業園區約5.5萬坪的建廠作業。

東陽投資計畫

吳介中表示，因應近年來汽車零件AM市場需求熱絡，興建科工新廠是當務之急，以緩解本廠的空間利用，增加物流周轉、提升產能及產品庫存所需。

吳介中說明，東陽按規劃進行擴廠，今年3月台南七股科工區新廠動工，2026年底將興建新市產業園區新廠，以滿足三至五年業務需求。東陽在台擴廠布局持續，加上本廠積極整理整頓，雙重助攻下，奠定成長的基本功，要再創AM業務新高峰。

另外，北美市場需求持續增溫，東陽不只將擴大現有汽車保險桿、葉子板、車廂尾門等相關塑件和鈑金件的生產規模，同時以往受限於東陽廠房土地不生產的車用風扇、AGS主動式進氣柵欄以及各種汽車小件的零組件，都將納入東陽的生產項目。

吳介中指出，在北美STATE FARM使用非原廠件的商機釋出後，東陽挾著大規模與品項齊全、快速生產出貨以及大量CAPA認證產品，在通路端取得更大優勢。東陽在台南地區擴廠完成之後，規模、獲利與競爭力都將大幅提升。

由於市場長期效益看好，目前東陽台南廠區14萬坪土地滿載已不敷使用。