迎接2025嶄新氣象 中友藝術季舉辦新年交響音樂會

新年新氣象，中友百貨舉辦新年交響音樂會，今年第四度邀請國內知名交響樂團-風動室內樂團舉辦新年音樂會，全台首場演出知名動漫主題曲目，以慷慨激昂的音符觸發聽眾心中熟悉的熱血與感動。

近年動漫熱潮持續延燒，中友百貨位於一中商圈，光是2024年就舉辦了三場大型動漫活動，吸引超過30萬動漫迷入場。看好動漫市場蓬勃商機，今年中友新年音樂會再度與國內知名交響樂團-風動室內樂團合作，演出全台首場經典動漫主題曲目的交響音樂會。

耳熟能詳的動漫主題曲-名偵探柯南、灌籃高手、七龍珠、火影忍者、進擊的巨人、鬼滅之刃、航海王、我推的孩子、葬送的芙莉蓮等爆紅曲目，這次由高規格的交響樂團演奏氣勢磅礡的樂曲，將帶領聽眾進入熱血沸騰的聽覺享受。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，歐美日國家新年活動最受重視的就是新年音樂會，中友藝術季推廣多年，曾經與相聲表演劇團合作19回劇場演出，已經培養出許多固定在農曆年後到中友百貨參與藝術季的死忠粉絲。

簡聰政說，近幾年推廣新年音樂會，跟風動室內樂團攜手合作亦頗受好評。風動室內樂團不斷精益求精，開拓新的交響樂曲風，每每演出都博得滿堂彩，讓藝術表演更為普及到大眾。

除此之外，中友時尚藝廊本月榮登最新期「文化臺中」雜誌封面故事，在眾多百貨賣場中以優質的藝廊空間脫穎而出。同時，中友百貨持續關懷社會貢獻一己之力，特別捐贈音樂會票券總收入10%給陽光社會福利基金會，以善盡企業社會責任。

中友藝術季將於2月22日展開2天共4場的演出，由風動室內樂團帶來17首高規格曲目，有名偵探柯南、灌籃高手、七龍珠、火影忍者、進擊的巨人、航海王、鬼滅之刃、我推的孩子、葬送的芙莉蓮等。

另外，2月23日場次特別邀請療癒系歌手解偉苓演唱，33人大編制旋律悠揚、氣勢磅礡，以震撼人心的演奏開啟新年新篇章。

活動即日起開始贈售票，可至中友百貨及年代售票系統購票，活動期間持中友APP於百貨店內當日消費累積滿5,000元，可獲贈票券2張，每日每ID限贈4張，贈完為止。