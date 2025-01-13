趨勢觀察／聯博科技創新主題策略投資長邱蕾 顛覆式創新 搶占優勢

置身數位時代，顛覆性創新無所不在。聯博集團科技創新主題策略投資長邱蕾表示，顛覆式創新企業可望占有優勢地位，催生出新的商業模式，可望掌握全球重大挑戰的商機。

邱蕾指出，當創新技術一開始出現時，市場往往低估未來的成長潛力。摩根士丹利全球研究及Statista統計顯示，在不同的運算時代，一開始預測與實際數字差距極大，從電腦、網路、行動運算到雲端運算都是如此。

以電腦為例，在1996年2月時，市場預估，到2000年全球會有2.5億電腦用戶；但實際到2000年時，全球電腦用戶已成長到3.5億；2022年全球電腦用戶更激增至14億。

S型曲線 三階段發展

市場對網路的預估差距更大。在1996年2月，市場預估，到2000年時，全球會有1.5億人可以聯網；但到2000年時，全球能上網的人數已達3.6億人；到2022年，全球聯網人數更高達48億人。

邱蕾分析，顛覆式創新有S型曲線。在成長階段的萌芽期，企業缺乏明顯的獲利途徑；進入成長期之後，顛覆型企業以創新解決方案改變現狀，且有明確的獲利途徑，這也是資本市場最愛的階段；第三個階段則是成熟或飽和期。

邱蕾指出，像人腦圖譜及自動駕駛等技術就是處於萌芽期；人工智慧（AI）、工業自動化、能源轉型、雲端計算等處於成長期；智慧機及實體零售則是在成熟期。

換句話說，手機創新已處於顛覆式創新曲線的中後期。邱蕾說，手機創新創新周期從網路基礎建設，發展到行動晶片、行動裝置、應用程式生態系統等，以應用創造出獲利。

iPhone問世後，市場明顯出現贏家及輸家。至於AI，則仍在成長期，將引領下一波雲端應用及網路需求。

顛覆式創新並不限於特定產業。邱蕾表示，以數位交易及媒體來說，顛覆式創新加快消費者採用數位商務、數位金融服務及數位媒體。2017年以來，電商滲透率節節上揚。另外，全球廣告行銷日益數位化，到2022年，數位化廣告已超過六成，以搜尋服務提供者占最多，再來是社群媒體及數位數音等。

挑戰來臨 也出現商機

此外，能源轉型也是顛覆式創新會發生的領域。邱蕾指出，全球電動車普及率快速上揚，減碳投資計畫則受惠於經濟效益轉好，同樣快速成長，包括再生能源、電動化運輸、電熱、核能、儲能、氫能、碳捕捉及封存等。

醫療保健也常出現顛覆式創新。邱蕾表示，除了檢測及治療之外，醫療照護的品質及便利程度也日益提升。藥物研發腳步加快，新藥研發規模激增。另外，全球機器人輔助手術市場規模也是快速成長。

邱蕾指出，許多領域出現挑戰，但同時也是機會。例如，人口變化、隨時上網需求、永續發展、地緣政治等，都面臨不同的挑戰，但也出現重大商機。尤其在去全球化當道及地緣政治緊張氣氛加劇的背景之下，相關供應鏈甚至是科技演進的樣貌正在轉變，將帶動企業採行創新技術。