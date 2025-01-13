商業興觀點／推動氫能產業 打造淨零未來

氫能源擁有乾淨、高能量密度、多樣化應用等特點，根據國家發展委員會的「2050淨零排放路徑規劃」，氫能源被視為台灣實現淨零排放的重要解決方案之一，其使用過程僅排放水而不產生二氧化碳，尤其是綠氫，製造方式是由再生能源電解水所產生，在製造過程中幾乎零碳排放，因此氫能源被認為是實現碳中和的關鍵技術。

氫氣的最大優勢在於能夠儲存多餘的可再生能源，如風能和太陽能，並在能源需求高峰期將儲存的能量轉化為電力，有效解決再生能源供應間歇性的問題。此外，氫氣可透過多種來源製造，包括其他再生能源與核能，降低了對單一能源的依賴。

在工業領域，氫能源已廣泛應用於鋼鐵製造和化工產業。而在交通運輸方面，由於氫氣的質量能量密度高（約120MJ/kg），相較於汽油（44 MJ/kg）和天然氣（55MJ/kg），相同重量的氫氣可提供二至三倍的能量，因此在需要輕量化燃料的長途運輸工具（如卡車、火車、船舶）中具有優勢。氫燃料電池的能量轉化效率在特定條件下可達60%~70%，遠高於內燃機的30%~35%。

國際能源總署（The International Energy Agency, IEA）於2024年全球氫能報告指出，隨著電解槽技術的進步，2030年全球電解槽產能將達520 GW，氫能源供給量將達到4,900萬噸，顯示氫能源有潛力在未來十年內輔助全球達成淨零排放目標。

在國際間，加拿大的AVL Fuel Cell Canada Inc.於2023年研發出水噴射技術，不只降低汙染，更提升氫能引擎性能，在不使用化石燃料的情況下，仍可輸出410匹馬力。韓國現代汽車的「Xcient Fuel Cell」氫燃料電池重型卡車，自2020年起已在歐洲累計行駛超過1,000萬英里。

此外，豐田汽車在2014年就推出全球第一款氫能電池汽車，其氫燃料技術也成功應用於重型巴士和商用車輛，旗下的氫燃料電池巴士「H2 City Gold」目前已在歐洲多個國家城市成功運行。以上案例，顯示出氫能已具商業化應用的可能性。

在台灣方面， 2023年7月起，政府已將氫燃料正式納入「能源管理法」，讓氫燃料供應和使用受到規範；企業界也積極參與，例如台達電子與英國Ceres Power合作，開發固態氧化物燃料電池和水電解製氫系統。此外，中油公司於高雄建置示範加氫站，支持氫能供應鏈發展，推動氫燃料巴士的應用。

雖然氫能源相較於其他再生能源仍面臨較多挑戰，主要包括生產成本高和安全性問題，但在台灣能源轉型中仍扮演重要角色，有助於穩定再生能源供應，降低碳排放，並在工業和交通運輸領域提供高效能源解決方案。隨著技術進步和政策支持，政府和企業若能攜手推動氫能產業發展，完善基礎設施，並提升社會對氫能的認識與接受度，能更進一步達成2050年淨零碳排目標。