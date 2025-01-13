數位沛方／掌握行銷四趨勢 事半功倍

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

進入2025年，多數企業在去年底已經開始規劃今年的各類活動企畫，在此提醒企業規劃時，必須結合當前的一些趨勢來進行，才比較有機會收到好的效果。

以下舉幾個與行銷相關的趨勢方向給大家參考：

一、加強AI工具應用

愈來愈多企業在嘗試結合AI工具來提升工作效率，這裡指的AI工具，不見得是公司要導入昂貴的系統，而是可以讓員工梳理自己的工作流程，找出一些重複性高又占時間的工作項目，然後去找是否有對應的解決方案。

以紀錄與整理會議內容為例，從當下的紀錄到後續轉成文字並整體重點，以往會用掉很多時間，但現在透過AI工具，已經可以大幅減少相關的人力投入，對於一天有N場會議要進行的人或公司來說，相當實用。此外，對於行銷的做圖、文案發想、基本的報表整理，也都可以透過AI來提升效率。

二、OMO虛實通路的整合

現在是一個複雜的年代，對企業來說，潛在客群接收資訊的方式很破碎，注意力不集中，所以即便公司已經設計了很棒的活動或產品，仍需要透過大量的曝光才能讓其受關注，而曝光的方式，線上透過多元的社群平台以及短影音頻道，確實可以讓公司的產品與活動達到一定的能見度，但往往目標族群也很需要實體的體驗與互動，因為網路上真真假假，沒有真實接觸到，信任度總是難以提升。

因此，企業布局曝光與銷售的時候，也不忘記線上與實體必須同時納入考量。有一間小趙賣場，負責人透過經營自媒體的方式，吸引了近三萬的追蹤者，而他的商品，除了在iOPEN Mall等線上通路上架外，也同時開設實體店面，讓更多看了商品但需要實際體驗的人，有一個可以先接觸到商品的渠道。

三、短影音與微網紅

短影音的議題其實已經紅了好幾年，目前呈現愈來愈難做的狀況，但相對仍是當前接觸客群的一種重要方式，而網紅曝光部分，因為大型的收費愈來愈貴，且成效上不見得有正向的結果，因此不少企業紛紛轉往更小型的意見領袖或是全素人來招手，可能透過較划算的費用及試用品，來讓他們向自己的朋友圈做曝光。

四、蒐集數據並應用

現在有更多的管道及工具可以提供數據資料，無論是針對既有客群的消費數據及行為，或是外部各族群的資料統計，其實都可以透過不同的方式取得一定程度的資料，透過這些量化資料，我們可以同時搭配質化的方式去更了解目標客群，這樣在做活動與產品的調整時，將會更加靈活。

2025年，隨著全球大環境的影響，我們可能會面臨更多的挑戰，如何讓自己的企業從同業中脫穎而出，就需要仰賴企業主對於趨勢的掌握與靈活的應用了。

AI 社群 網紅

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