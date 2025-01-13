友善環境 創造卓越ESG／再生能源投資 牽動減碳腳步

概略盤點新興市場與發展中經濟體的再生投資現況，非洲、巴西、印度和東南亞部分地區可見的進展，源於當地政府新的政策推廣、良好的專案管理和逐漸改善的電網基礎建設。

在拉丁美洲和加勒比地區，33個國家中近一半承諾在2050年實現淨零排放，包括巴西、智利、哥斯大黎加和哥倫比亞在內。為了實現減碳目標，此地區須要在2026年至2030年期間投入再生能源的資金，比起前十年平均增加四倍的金額。

而在非洲地區，目前所投入在再生能源的資金也是遠遠短缺於達到減碳目標所須的預估金額—根據《2024年全球能源投資》調查，未來十年非洲仍須至少2,000億美元的資金。此地區最主要的挑戰來自於融資條件的不滿足。

印度於2023年1月首次發行主權綠色債券市場 ，募集了四倍多的超額認購，並將債券的收入用於支持再生能源的發展。

近年來，綠色債券的措施使得印度的再生能源投資激增，2023年支出達到680億美元，比2016至2020年平均成長近40%。

東南亞十個國家中已有八個宣布碳中和的目標，再生能源的投資仍成長中，然而經濟成長對於能源需求產生的壓力也同步增長，目前，再生能源趨勢與東南亞地區長期的減碳目標之間存在巨大差距。

東南亞過去三年的年平均能源投資為720億美元，但到本世紀末需要增加到1,300億美元以上才能與IEA所提出的「承諾目標情境」(Announced Pledges Scenario, APS) 保持一致。

這樣的差距普遍存在於中國以外的發展中國家。

至於中國，整體再生能源投資與實現國家碳中和目標所需的金額沒有太大落差。雖然中國經濟面臨挑戰—房地產陷入困境，債券殖利率逐年下降—對於再生能源的投資仍保持強勁，2023年占全球再生能源投資的三分之一，預計將在2024年支出近6,800億美元。

美國於2023年占全球再生能源投資的15%。美國近年擴大對再生能源的投資，自2020年的2,000億美元，成長到2023年的2,800億美元，並估計於2024年超過3,000億美元，為2020年的1.6倍。

對於再生能源投資的增加，使得美國的減碳進度與其在2021年宣布的長期目標保持一致，即到2050年實現整個經濟體的淨零排放。

歐盟則是於2023年對再生能源的發電端投資總額接近1,100億美元，較前年增加6%以上。發電、電網、儲能和用電需求各方間投資的靈活性和良好平衡是歐盟能源投資發展的關鍵，根據《2024年全球能源投資》，2023年，歐盟非常積極於電網投資，總成長超過20%，投資金額接近650億美元，反映出對更多電網互聯的需求，尤其是促進電力流向中歐市場。

歐洲預計2024年對於能源總支出將達到3,700億美元。歐盟設定的目標是到2030年將溫室氣體淨排放量相對 1990年的基準減少至少55%，並在本世紀中葉實現氣候中和，為達此目標，歐盟積極部署能源資金的投入及相關政策的推行，目前歐盟整體再生能源投資趨勢與歐盟的能源和氣候目標大致一致。