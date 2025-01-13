台中凌空森林新地標！正水湳「泰御 Sky Island」動工

強強聯手，打造未來地標！ 泰御建設與國際知名WAA王銘鴻建築事務所合作，在台中水湳經貿路推出全新建案「泰御Sky Island」，並於13日舉行開工典禮。泰御建設董事長李金池表示：「以地標規格打造凌空森林，相信建築的用心會被市場看見，反應出未來價值。」

李金池強調，此案巧妙融合自然景觀與現代綠建築設計，為台中帶來一座具國際水準的中小坪數精品宅，重磅引領未來居住新風尚。而在動工典禮中，泰御建設也特別捐贈70萬元給暨南大學願景計畫，提供協助給弱勢家庭孩子有就學的機會。

WAA王銘鴻建築事務所創立於1992年，擁有超過30年的豐富經驗，涵蓋建築、景觀、室內設計及房地產開發等領域。事務所屢獲台灣住宅獎(TRAA)及德國IF設計獎等國際殊榮，尤以創造空中花園及提升綠覆率的設計理念著稱，堅持打造現代花園城市。

近年來，WAA的一個代表作，是位於單元八的「華固頂匯」，自推出以來，迅速完銷，並創下單坪價格突破86萬元的佳績。此次，泰御建設攜手WAA推出的「泰御Sky Island」，位於水湳經貿園區的文商段，將以中小坪數住宅產品，搭配王銘鴻獨具匠心的設計理念，為台中正水湳區注入前所未有的視覺衝擊，成為該區的未來地標。

隸屬於擁有35年技術積澱的泰新機構，泰御建設以精益求精的設計與施工見長，注重每一個細節，致力於打造高品質的住宅環境。

此次選擇水湳經貿路作為發展基地，正是看中該區未來的巨大潛力，並計畫以低密度開發與生態景觀的結合，為未來住戶提供一場如同在城市綠洲中漫遊的居住體驗。

泰御建設位於西屯七期的「泰御天鑄一」即將交屋，西屯12單元的「泰御天鑄二」亦取得不錯的銷售成績。此次「泰御Sky Island」，標榜該區最具代表性的精品住宅，預期將引領台中房市新風潮。

針對房市現況，李金池說：「當前正處於房市景氣轉換，但對產品非常有信心，銷售沒有問題，同樣背景就跟前幾年青海路的『泰御天鑄二』，一推出就受到房市政策干擾，但隨著時間推移，產品價值會被看見，同樣會受到客戶肯定而完銷。」

水湳經貿園區作為台中最具發展潛力的區域之一，已吸引包括雙橡園、華固等知名一線建商進駐，並紛紛推出頂級豪宅項目。隨著該區域基礎設施的逐步完善及生活圈的成熟，水湳將無可避免地成為中部房市的焦點，並有望成為台中最具發展潛力和保值性的頂級生活圈。

而在這片土地上，已有多位國際建築大師留下印記，如法國設計團隊Catherine Mosbach所規劃的中央公園、普立茲克獎得主SANAA團隊設計的「妹島和也」建築，以及日本建築師西澤立衛的「綠美圖」等。李金池表示，這些國際級建築將與「泰御Sky Island」共同塑造未來城市天際線，提升區域的全球影響力。

儘管當前市場面臨政策挑戰，李金池強調，正水湳區域的土地有限，每一塊土地都具無可替代的價值，吸引自營商、台商及在地企業主的熱烈關注，成為他們收藏及自住的首選。