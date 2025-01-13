2025台中市一中商圈《蛇來一中‧舞春市集》24日登場

台中市一中商圈迎蛇年，將於1月24日至2月9日，舉辦為期17天的《2025蛇來一中‧舞春市集》，為讓民眾一同感受濃厚的新春氛圍，特別於1月25日下午3點在尊賢大樓前廣場舉行歡慶開幕。

一中商圈商店管委會主委陳信志表示，現場將邀請知名龍獅戰鼓團隊，以震撼表演點燃年節熱情，為活動打出熱鬧頭陣外，活動重金邀請棒球12強冠軍球員-潘傑楷現身代言，與民眾互動並送上親筆簽名球，迎接新春，一起熱血歡呼「team taiwan」。

開幕當天，還將邀請貴賓在一中商圈發送象徵好運的新年「限定紅包」888份為活動揭開序幕，活動現場並準備豐富的大型摸彩活動，參與開幕日民眾，有機會獲得50吋大電視與30吋行李箱等超值好禮，讓民眾帶著滿滿的喜悅迎新春。

同時，一中商圈參與「夜市王」節目奪得佳績，當天現場將舉行「夜市王」頒獎，感謝參與的9家店家，為一中商圈的貢獻與付出，使一中商圈創出更大量的IP行銷與流量。最後，深獲年輕人喜愛的「南西肯恩樂團」則於傍晚5點登場壓軸演出。

《2025蛇來一中‧舞春市集》活動熱鬧更是不間斷，推出「蛇舞好運翻翻牌」互動遊戲，民眾只需完成指定任務，與一中商圈相關問題翻牌挑戰，即可獲得商圈50元消費券，憑券至活動配合店家消費(配合店家名單以一中商圈FB粉絲專頁公告為主)，讓遊戲增添歡樂。

陳信志指出，活動期間只要在商圈會員店消費滿100元，即可獲得摸彩序號券，參加滿額登入抽，在活動最後一天抽出壓軸大獎iphone16手機2支及多項精美禮品。

活動期間所匯聚的各式各樣攤位，提供民眾別具風格的購物體驗，在購物的同時，感受濃厚年味文化及現代音樂的交織魅力，所帶來視覺與聽覺的雙重享受。

陳信志表示也希望藉此，使一中商圈作為商品的交流場域外，更是音樂與大眾共融的平台，期待在歡笑聲中豐富民眾的春節。

因一中商圈為台中最多公車線路抵達的商圈，活動期間將透過商圈官網，及活動現場的停車場指引、各項社群、平台，鼓勵多搭乘大眾運輸工具，避免壅塞於道路上及等待排隊的停車場之中。