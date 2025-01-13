低總價優勢！近五年公寓漲贏電梯大樓 最強漲幅是「這三大縣市」

低總價成優勢，國內公寓漲勢竟高過大樓；據聯徵中心數據近五年六都、新竹縣市公寓與電梯大廈平均鑑價估值中，房價漲幅前三名均由公寓包辦，公寓房價漲勢皆勝過電梯大廈，又以新竹縣公寓總價大漲1.2倍最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，公寓因總價基期較且室內實際使用坪數較高等優勢，在國內房價一片高漲情況下，受各都會區首購、小資族群青睞；新竹縣市因新竹科學園區所帶來的大量就業人口，加上區內高科技人才對住宅有高需求，對照新竹縣市近年開發逐漸飽和，買方在需求難以滿足下，讓買氣外溢至公寓、甚至電梯大樓產品。

據聯徵中心資料顯示，近五年六都、新竹縣市公寓、電梯大樓平均鑑估價中，全國公寓產品去年第3季平均鑑價衝破千萬元，達1,056.5萬元，五年漲幅達26.5%；去年第三季新竹縣公寓物件平均鑑價估值約達912.4萬元，對比2020年同期僅407.4萬元，五年房價上漲高達124%居都會區之冠。

其次為台南市，去年第3季平均鑑價估值約757.8萬元、五年漲幅達88.2%，新竹市居第三位，去年第3季平均鑑價估值約870.3萬元，五年上漲達80.1%。

電梯大樓部分，去年第3季全國平均鑑估值約達1,488萬元、五年漲幅達21.2%；以區域來看，同樣漲幅最多為新竹縣市，去年第3季新竹市平均鑑價估值約1,781.4萬元、五年漲幅達79%。

其次為新竹縣，購屋總價達1,917萬元、五年漲幅也達71.4%，台南市購屋總價約818.4萬元、五年漲幅達38.7%，也是六都唯一購屋總價不到千萬元的都會區。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，高屋齡且無電梯之公寓，近期房價仍頗具漲勢主要有兩大原因，一是公寓室內使用面積大，且不用繳為數不小的管理費；二是公寓相對總價、單價親民，受預算有限民眾青睞。