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建築師劉培森引領台灣建築美學文化經濟協會 邁向智慧與永續新高峰

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台灣建築美學文化經濟協會13日舉行第五屆第二次會員大會，圖左至右依序為台灣建築美學文化經濟協會創會理事長黃南淵、台灣建築美學文化經濟協會理事長劉培森及台灣建築美學文化經濟協會榮譽理事長張麗莉。記者朱曼寧／攝影
台灣建築美學文化經濟協會13日舉行第五屆第二次會員大會，圖左至右依序為台灣建築美學文化經濟協會創會理事長黃南淵、台灣建築美學文化經濟協會理事長劉培森及台灣建築美學文化經濟協會榮譽理事長張麗莉。記者朱曼寧／攝影

台灣建築美學文化經濟協會13日舉行第五屆第二次會員大會，以「智慧建築 x 永續環境 x 在地美學」為主題，集結建築產、官、學界的翹楚及業界精英，共同探討台灣建築美學未來的發展與挑戰。

創會理事長黃南淵表示，現今「美學」已成為形容所有美好「事與物」的流行語，諸如行動美學或是空間美學等，皆反映出人們對美好生活的渴望與品質的追求。

黃南淵強調，「建築美學」一語指的是「建築全方位品質達到並處於相當高境界的狀態」。建築的發展歷程如同人類文明的進程，是不斷追求卓越與進步的過程，也是協會所秉持的「眾志成城」目標的具體體現。

連任協會理事長的建築師劉培森，憑藉逾40年的建築規劃設計經驗與深厚的空間美學素養，帶領協會在 2024 年創下多項具指標意義的里程碑。去年舉辦的「品建築研習營」活動，橫跨台北市、新北市、桃園市及台南市，共參訪十二個場域，成功拓展與會者的視野並促進專業交流。

在「建築新技術發表會」方面，協會指出，過去多以建築工法技術與建材、設備單位的資訊交流；未來將順應趨勢加入 AI 技術討論，探索人工智慧如何輔助建築規劃設計，持續為協會注入創新動能。

劉培森指出，人工智慧（AI）正以前所未有的方式，影響著人類生活的各個層面，而生成式 AI 無疑是當前變革的焦點。從文本、圖像到影音生成，甚至多模態生成，AI 能快速產出多樣化的內容方案。對於建築設計領域而言，這意味著 AI 不再僅僅是一個數據分析和模擬工具，而是成為建築師可靠的合作夥伴。

在設計規劃的初期階段，AI 可以根據建築法規、結構需求及環境限制等參數，協助建築師迅速生成多個符合條件的方案，並及時調整設計以滿足各種需求。同時，AI 還能夠分析複雜的幾何結構、材料性能和環境因子，提供精確的數據來支持建築師的決策，達成最合理的資源分配與利用。

劉培森強調，建築師的創造力、人文素養和美學品味仍是無可取代的。未來只有那些能夠與 AI 有效協作、同時維持創作本質的建築師，才能在這場數位化轉型中脫穎而出，真正引領未來建築設計的潮流。

協會榮譽理事長張麗莉表示，在建築實踐中，始終堅持 ESG 理念，將建築視為承擔環境與社會責任的重要平台。自龍寶集團成立以來，無論在每一個建案的施工說明會、交屋解說會，還是長期的售後服務中，張理事長始終以提升住戶的生活品質和增進社區福祉為核心目標，並透過一系列具體的行動和服務來實踐這一理念。

張麗莉說，自己特別注重如何將陽光、空氣、水等自然資源融入到建築設計中，並強調綠化和環保景觀的應用，進一步回饋土地和環境。例如，在營建過程中積極推動環保景觀的綠圍籬和基地綠化等措施，力求讓每一個建案都成為對環境的正向回饋。

在土地開發方面，張麗莉表示，一貫秉持低密度開發的原則，致力於創造更多綠意盎然的城市空間，並通過開放的公共空間設計來營造更具人性化的生活環境。此外，在施工過程中，她強調環境影響白皮書和鄰里關係的維護，更積極與周邊社區建立良好互動。

展望2025年，劉培森表示，台灣建築美學協會將在推動永續環境與在地美學的基礎上，更加積極探索智慧建築與 AI 技術在建築領域的應用，提升產業的創新能量並增強國際競爭力。

劉培森指出，希望協會不僅要深耕台灣，還能邁向國際，首先計畫以東南亞地區為起點，推動區域合作與共榮。同時，協會將邀請國際建築大師來台分享設計理念與實踐經驗，打造國內外建築專業者的雙向互動與交流平台。

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