建築師劉培森引領台灣建築美學文化經濟協會 邁向智慧與永續新高峰

台灣建築美學文化經濟協會13日舉行第五屆第二次會員大會，以「智慧建築 x 永續環境 x 在地美學」為主題，集結建築產、官、學界的翹楚及業界精英，共同探討台灣建築美學未來的發展與挑戰。

創會理事長黃南淵表示，現今「美學」已成為形容所有美好「事與物」的流行語，諸如行動美學或是空間美學等，皆反映出人們對美好生活的渴望與品質的追求。

黃南淵強調，「建築美學」一語指的是「建築全方位品質達到並處於相當高境界的狀態」。建築的發展歷程如同人類文明的進程，是不斷追求卓越與進步的過程，也是協會所秉持的「眾志成城」目標的具體體現。

連任協會理事長的建築師劉培森，憑藉逾40年的建築規劃設計經驗與深厚的空間美學素養，帶領協會在 2024 年創下多項具指標意義的里程碑。去年舉辦的「品建築研習營」活動，橫跨台北市、新北市、桃園市及台南市，共參訪十二個場域，成功拓展與會者的視野並促進專業交流。

在「建築新技術發表會」方面，協會指出，過去多以建築工法技術與建材、設備單位的資訊交流；未來將順應趨勢加入 AI 技術討論，探索人工智慧如何輔助建築規劃設計，持續為協會注入創新動能。

劉培森指出，人工智慧（AI）正以前所未有的方式，影響著人類生活的各個層面，而生成式 AI 無疑是當前變革的焦點。從文本、圖像到影音生成，甚至多模態生成，AI 能快速產出多樣化的內容方案。對於建築設計領域而言，這意味著 AI 不再僅僅是一個數據分析和模擬工具，而是成為建築師可靠的合作夥伴。

在設計規劃的初期階段，AI 可以根據建築法規、結構需求及環境限制等參數，協助建築師迅速生成多個符合條件的方案，並及時調整設計以滿足各種需求。同時，AI 還能夠分析複雜的幾何結構、材料性能和環境因子，提供精確的數據來支持建築師的決策，達成最合理的資源分配與利用。

劉培森強調，建築師的創造力、人文素養和美學品味仍是無可取代的。未來只有那些能夠與 AI 有效協作、同時維持創作本質的建築師，才能在這場數位化轉型中脫穎而出，真正引領未來建築設計的潮流。

協會榮譽理事長張麗莉表示，在建築實踐中，始終堅持 ESG 理念，將建築視為承擔環境與社會責任的重要平台。自龍寶集團成立以來，無論在每一個建案的施工說明會、交屋解說會，還是長期的售後服務中，張理事長始終以提升住戶的生活品質和增進社區福祉為核心目標，並透過一系列具體的行動和服務來實踐這一理念。

張麗莉說，自己特別注重如何將陽光、空氣、水等自然資源融入到建築設計中，並強調綠化和環保景觀的應用，進一步回饋土地和環境。例如，在營建過程中積極推動環保景觀的綠圍籬和基地綠化等措施，力求讓每一個建案都成為對環境的正向回饋。

在土地開發方面，張麗莉表示，一貫秉持低密度開發的原則，致力於創造更多綠意盎然的城市空間，並通過開放的公共空間設計來營造更具人性化的生活環境。此外，在施工過程中，她強調環境影響白皮書和鄰里關係的維護，更積極與周邊社區建立良好互動。

展望2025年，劉培森表示，台灣建築美學協會將在推動永續環境與在地美學的基礎上，更加積極探索智慧建築與 AI 技術在建築領域的應用，提升產業的創新能量並增強國際競爭力。

劉培森指出，希望協會不僅要深耕台灣，還能邁向國際，首先計畫以東南亞地區為起點，推動區域合作與共榮。同時，協會將邀請國際建築大師來台分享設計理念與實踐經驗，打造國內外建築專業者的雙向互動與交流平台。