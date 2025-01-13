上曜手握473億案量 台南雙塔地標「湖映白」上樑

上曜建設（1316）13日舉行「湖映白」鋼構上樑典禮，上曜指出，該案以35層超高雙塔定位，成為九份子的地標建築，也是台南住宅第一高樓；自推出以來即引發市場熱議，結合水岸景觀、國際級規劃與頂尖建材，堪稱台南豪宅市場的代表之作。

上曜指出，「湖映白」位於九份子特區的核心地段，擁有18萬坪綠地河景的國際水岸景觀，更緊鄰九份子國中小鑽石級的綠建築生態校園，環境宜居且優美。其建築外觀以現代曲面設計突破傳統框架，結構上採用SRC制震結構與BRB制震器等雙制震工法，確保建築安全性，並搭載醫療級VAF全戶式智慧淨流系統及多項進口高級建材，全面守護居住品質與住戶健康。

上曜指出，在「湖映白」銷售近完銷，工程期也穩步推進的同時，同步宣布了下一場作品「九份子國安段南基地」的規劃藍圖，秉持「只有上曜，可以超越上曜」之精神，該案將實現更大規模的升級，基地面積達約3791.9坪，是「湖映白」的2.2倍，規劃內容包含3棟高達38樓的SRC制震純住宅超高大樓，總戶數達1012戶，延續上曜建設一貫的豪宅規劃標準，預計再度震撼台南房市。

上曜表示，集團多次以大尺度豪宅作品引領台南高端市場，從「湖美帝堡」、「梅菲爾」、「帝凡內」到現正成屋銷售中的「THE KING」皆展現其對建築美學與居住品質的極致追求，隨著「湖映白」鋼構上樑的完成，上曜建設持續以卓越實力與創新理念，持續深耕台灣南部房地產市場。

上曜表示，截至目前，未交屋的成屋與預售屋總銷高達473.5億元，且手握逾8400坪台南與南科之精華土地，未來將以打造綠色、智慧、健康的居住環境為目標，透過採用環保建材、降低建築物碳足跡，以及積極導入智慧建築解決方案，提升產品的競爭力，滿足消費者對高品質生活的期待，同時，為公司未來營運注入持續且穩健的成長動能。