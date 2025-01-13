新店裕隆城今年營收挑戰57億元 開春推年貨、新春活動

新北最大複合式商城新店裕隆城2024年開業第一年業績開紅，成績亮眼年營收達55億元，人流突破千萬次。裕隆城表示，展望2025年，裕隆城目標挑戰營收突破57億元，再創新高峰。為衝刺新春業績，也推出年菜、年節市集與多檔新春活動，可望為新春檔期再挹注一波銷售動能。

裕隆城表示，盤點2024年開業第一年業績，成績亮眼年營收達55億元，人流突破千萬次，成為新型態社區百貨標竿。展望2025年，裕隆城目標挑戰營收突破57億元，更準備豐富年菜、精美伴手禮及精彩活動，邀請民眾進城採買年貨、吉祥過好年。

新店裕隆城集結全台各地年貨好禮，年節採買一次買齊還能舒適逛街。近期跨縣市與台灣糧倉——雲林合作打造雲林良品年節市集，13日前於裕隆城6樓可以品嘗11家良品業者的在地風土好味，販售烏魚子、雞精、咖啡、手工麵、茂谷柑等各式年節送禮好物，讓新北消費者安心購買，吃的開心。春節期間，裕隆城好禮不間斷大放送，包含來店禮、點數特定期間雙倍送、憑消費發票抽紅包牆，開春期間財神爺更降臨裕隆城，初三～初五憑裕隆城點數就能兌換好運發財金。

新北裕隆城是新店走春好去處，年節期間不打烊，準備闔家同樂活動讓全家人從除夕歡度到元宵，包含初二裕隆城會員回娘家，邀請氣球姊姊說故事、初四DIY親子手作捏麵人、初五大小朋友都愛的YOYO見面會、元宵一同來裕隆城金蛇迎財猜燈謎。

新店裕隆城守護寶島風土，凝聚人情趣味，以在地好滋味市集、財源滾滾來好禮、親子同樂活動回饋新店居民及北部遊客，不僅是走春好寶地，也將在新的一年，持續為全民提供豐富的食衣住行育樂生活體驗。