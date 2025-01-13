共計61場賽事 愛爾達宣布拿下世界棒球經典賽WBC台灣轉播總代理

愛爾達（8487）近年打造運動轉播大平台，繼續挺棒球，延續世界12強賽拿下冠軍熱潮，愛爾達宣布，取得第六屆世界棒球經典賽（WBC）台灣區轉播總代理，將從2025年2月起轉播14場資格賽（台北區、亞利桑納區），一路至2026年3月的47場正賽，共計61場賽事，為球迷朋友提供最全方位的收視服務。

WBC世界棒球經典賽由美國職棒大聯盟主辦，是目前全球最受歡迎的棒球國際賽事。賽事最大特點為開放MLB 40人名單參賽，也是公認實力最堅強的國際大賽，而長期投入國內外棒球賽事的愛爾達電視，再度引進最豪華的WBC，持續為球迷朋友打造收視便利、專業製播的「棒球轉播大平台」。

愛爾達攜手策略合作夥伴中華電信（2412），已經站穩台灣第一的運動轉播大平台，並積極拓展影劇及綜合台，2024年在巴黎奧運、世界棒球12強賽等轉播更締造史上最佳收視及廣告成績，2024年營收11億元，年減0.5%，營收連兩年維持11億元高檔，累計前三季稅後純益1.35億元，年增43%，每股稅後純益5.17元，創歷年同期新高。

愛爾達認為，延續世界12強棒球賽奪冠熱情，台灣英雄即將再次捍衛主場。2025世界棒球經典賽資格賽A組2月21日起在台北大巨蛋點燃戰火，中華隊將與尼加拉瓜、南非和西班牙過招，爭奪分組前二、前進會內賽的門票。B組賽事將從3月2日到6日在美國亞利桑納州舉行，由哥倫比亞、中國大陸、巴西與德國登場競技。世界棒球經典賽資格賽14場精彩對決，國人可透過ELTA.tv愛爾達體育2台現場直播，一同為台灣英雄加油打氣。

愛爾達分析，上屆經典賽台灣英雄與分組其餘四隊戰績同為2勝2敗，卻因失分較多排名第五，必須從資格賽重新闖關。但2024世界12強賽率領台灣摘冠的總教練曾豪駒即將再次承擔重任、續掌國家隊兵符，教練團目前已提出資格賽35人名單並徵詢選手參賽意願，普遍得到正面回饋，而「台灣隊長」陳傑憲也可望繼續披上國家隊戰袍領銜出擊。

台灣健兒預計在農曆年後展開第二階段集訓，教練團將持續觀察球員狀況，遴選最終28位代表上陣。資格賽三場比賽中華隊都被安排在晚場出賽，2月21日周五晚間7點首戰西班牙、22日周六晚間7點對決南非、23日周日晚間7點力拚尼加拉瓜，瞄準分組龍頭身份、三戰晉級會內賽，而分組第二、第三兩隊25日周二則將加賽一場，爭取另一張晉級門票。

愛爾達表示，經典賽資格賽A組在台北大巨蛋的賽事，愛爾達將前進現場製播，並再次邀請最多元的講評陣容，包含名球評曾文誠先生、前中華隊總教練「草總」謝長亨、「大胖」鄭景益教練，以及12強賽參與中華隊情蒐團隊的周正雄教練、專欄作家「牛奶」王翊亘，他們將聯手為球迷呈現豐富的看球觀點，至於B組則將由美國職棒教士隊球探耿伯軒教練、舊金山巨人球探薛奕煌、WeAre創辦人羅國禎與資深媒體人林煒珽負責中文評述，陪您一同掌握場上脈動。