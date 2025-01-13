台船環海再簽訂渢妙風場合約 將安裝水下基礎以及海上變電站

台船公司轉投資的台船環海風電工程股份有限公司，繼去年6月與哥本哈根基礎建設基金CIP簽訂「渢妙一期風場」水下基礎運輸與安裝合約，近日再簽訂水下基礎基樁以及海上變電站運輸與安裝合約，將延續使用台船首艘本土離岸風電施工船「環海翡翠輪」，預計2026年第一季開始施工，為該風場安裝33座套管式水下基礎、99支基樁及1座海上變電站。

台船公司表示，CIP渢妙一期風場為台灣第三階段區塊開發第一期獲配風場，裝置容量為500MW，場址位於台中外海約35公里處，為台船環海自彰芳暨西島以及中能離岸風場後，第三度承攬由哥本哈根基礎建設基金CIP所開發之風場。

台船環海為台灣落實離岸風電海事工程本土化政策，表現出亮眼的成績單，自去年完成了300MW中能離岸風場水下基礎運輸安裝，接續順利達成海龍2號離岸風場年度水下基礎及海上變電站運輸安裝進度，國籍輪「環海翡翠輪」以高性能、高效率、高裝載能量結合優秀的計畫執行管理團隊，為台灣離岸海事工程展現出本土施工實力；台船環海以穩健之步伐扮演台灣離岸風電海事工程之重要角色，藉以帶動台灣離岸風電本土化市場成長。

台船環海是台船公司以及比利時商DEME Offshore所共同合資成立的離岸風電海事工程公司，所屬之「環海翡翠輪」由雙方股東共同投資並由台船公司高雄廠建造，不但展現台船公司參與台灣風電市場發展的決心與承諾，也反映台船公司在商船建造、國艦國造及離岸風電產業的多角化經營策略皆能穩健發展，交出優異成績。