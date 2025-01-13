快訊

大雅工廠大火夾雜爆炸聲 黑色濃煙飄台中市區、國道民眾心驚

中職／悍將公布完整教練團 許銘傑、林琨笙都進一軍名單

郭哲敏涉88會館案能回家過年！ 獲2億交保加戴電子腳環

台船環海再簽訂渢妙風場合約 將安裝水下基礎以及海上變電站

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台船環海風電工程股份有限公司，近日再與哥本哈根基礎建設基金簽訂渢妙一期風場的水下基礎基樁以及海上變電站運輸與安裝合約，將延續使用環海翡翠輪（圖）施工。圖／台船提供
台船環海風電工程股份有限公司，近日再與哥本哈根基礎建設基金簽訂渢妙一期風場的水下基礎基樁以及海上變電站運輸與安裝合約，將延續使用環海翡翠輪（圖）施工。圖／台船提供

台船公司轉投資的台船環海風電工程股份有限公司，繼去年6月與哥本哈根基礎建設基金CIP簽訂「渢妙一期風場」水下基礎運輸與安裝合約，近日再簽訂水下基礎基樁以及海上變電站運輸與安裝合約，將延續使用台船首艘本土離岸風電施工船「環海翡翠輪」，預計2026年第一季開始施工，為該風場安裝33座套管式水下基礎、99支基樁及1座海上變電站。

台船公司表示，CIP渢妙一期風場為台灣第三階段區塊開發第一期獲配風場，裝置容量為500MW，場址位於台中外海約35公里處，為台船環海自彰芳暨西島以及中能離岸風場後，第三度承攬由哥本哈根基礎建設基金CIP所開發之風場。

台船環海為台灣落實離岸風電海事工程本土化政策，表現出亮眼的成績單，自去年完成了300MW中能離岸風場水下基礎運輸安裝，接續順利達成海龍2號離岸風場年度水下基礎及海上變電站運輸安裝進度，國籍輪「環海翡翠輪」以高性能、高效率、高裝載能量結合優秀的計畫執行管理團隊，為台灣離岸海事工程展現出本土施工實力；台船環海以穩健之步伐扮演台灣離岸風電海事工程之重要角色，藉以帶動台灣離岸風電本土化市場成長。

台船環海是台船公司以及比利時商DEME Offshore所共同合資成立的離岸風電海事工程公司，所屬之「環海翡翠輪」由雙方股東共同投資並由台船公司高雄廠建造，不但展現台船公司參與台灣風電市場發展的決心與承諾，也反映台船公司在商船建造、國艦國造及離岸風電產業的多角化經營策略皆能穩健發展，交出優異成績。

事工

延伸閱讀

海力航空今正式營運 我國風機維護業務進入航空時代

台船接單補 明年拚轉盈

台船：海鯤艦重量控制誤差0.5%內 絕對潛得下、浮得上

台船董事長黃正弘：潛艦國造不能中斷 計畫可以討論

相關新聞

小宅化擴大！新北三重增速最快 北市最有感區不在市中心

據實價登錄資料，雙北市近五年25坪以下小宅交易量占比增加最多前五行政區中，台北市大同區與新北市三重區小宅交易占比增長最快...

意外！ 全台公寓漲勢全高過大樓 這裡5年漲1.2倍

自疫情以來房市多頭，令七大都會區各類型房產價位高漲，住商機構觀察聯徵中心數據，比較公寓與電梯大廈近5年房價變化，不管是全...

台船環海再簽訂渢妙風場合約 將安裝水下基礎以及海上變電站

台船公司轉投資的台船環海風電工程股份有限公司，繼去年6月與哥本哈根基礎建設基金CIP簽訂「渢妙一期風場」水下基礎運輸與安...

台航訂2艘6.4萬噸散裝貨輪 建造合約2028下半年交船

台灣航業股份有限公司（2617）於13日與株式會社大島造船所及住商海業簽訂兩艘64,000噸級散裝貨輪建造合約，由台航董...

東陽雙捷報！2024再寫史上最賺、科工廠動土興建

東陽（1319） 2024年12月自結合併稅前盈餘5.3億元，較去年同期成長72%，創同期新高，旺季效應訂單熱度持續強勁...

台船環海有新單 簽訂渢妙風場水下基礎基樁及海上變電站運輸安裝合約

台船（2208）轉投資之台船環海風電公司業務再傳佳績，繼去年6月與哥本哈根基礎建設基金CIP簽訂「渢妙一期風場」水下基礎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。