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台航訂2艘6.4萬噸散裝貨輪 建造合約2028下半年交船

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台航13日與株式會社大島造船所及住商海業簽訂兩艘64,000噸級散裝貨輪建造合約，由台航公司董事長劉文慶（左二）、大島造船所山口真社長及住商海業三浦良取締役等代表三方簽屬，簽約典禮在三方人員的見證下順利完成，該兩艘船舶預計於2028下半年竣工交付。台航提供
台航13日與株式會社大島造船所及住商海業簽訂兩艘64,000噸級散裝貨輪建造合約，由台航公司董事長劉文慶（左二）、大島造船所山口真社長及住商海業三浦良取締役等代表三方簽屬，簽約典禮在三方人員的見證下順利完成，該兩艘船舶預計於2028下半年竣工交付。台航提供

台灣航業股份有限公司（2617）於13日與株式會社大島造船所及住商海業簽訂兩艘64,000噸級散裝貨輪建造合約，由台航董事長劉文慶、大島造船所山口真社長及住商海業三浦良取締役等代表三方簽屬，簽約典禮在三方人員的見證下順利完成，該兩艘船舶預計於2028下半年竣工交船。

劉文慶表示，這次簽訂兩艘新造船係為汰換屆時船齡將達15年的船舶所預做之準備，以便繼續維持船隊年輕化及競爭力。這幾年來，台航公司船隊汰舊換新規劃的成效已明顯呈現，截至2024年底在汰換12艘老舊船舶後，不僅將該公司船隊平均船齡降至5年以下，也讓公司營運績效持續保有不錯的成績。

劉文慶表示，這一切歸功於公司每位同仁的辛苦付出所致，因此，已報請董事會同意將依員工績效及年資等差異，自114年度起分別調薪3~4%不等。此外，依該公司113年度自結合併損益結果依績效獎金辦法估算，每位員工將先預發5個月的獎金，實際發放數將俟114年3月董事會通過113年度財報案後確認。

台航前擁有4萬噸級原木船2艘、6萬噸級散貨輪10艘及8萬噸級散貨輪9艘，合計21艘的船隊規模，其中20艘為節能船，已占總船隊的95%；另船隊平均船齡約5年，不僅年輕化且競爭力強，加上前述船型配置於市場上操作相對靈活，深受各合作方的喜愛。

台航13日與株式會社大島造船所及住商海業簽訂兩艘64,000噸級散裝貨輪建造合約。台航提供
台航13日與株式會社大島造船所及住商海業簽訂兩艘64,000噸級散裝貨輪建造合約。台航提供

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