能率亞洲攜手智寶國際 搶食二次元IP商機大餅

近半年來，在一片低迷之港股市場，出現兩檔異軍突起之公司，泡泡瑪特（HK9992）及近期在香港上市的布魯可（HK00325），夾帶動漫IP之風潮，吸引廣大消費族群，連帶股價市值倍數成長。其中，泡泡瑪特的IP玩偶Labubu在全球席捲熱潮，連動讓泡泡瑪特去年的股價上漲近五倍。 而擁有50多個知名IP，包括自有IP的英雄無限，及外部授權超人力霸王的布魯可公司也於今年1/10在港交所掛牌，第一天最高漲幅高達82%，相當驚人。

相較於美國及日本這些擁有全世界知名動畫卡通等IP以外，中國大陸過去幾年在二次元IP可說是異軍突起。而由於台灣一直以來跟日本文化合作相當密切，台灣人對日本知名動漫與遊戲也相當熟悉並喜愛，目前在台灣市場也醞釀出多家以IP為主的公司，其中由能率亞洲所投資的智寶國際，計畫在今年登錄興櫃，並希望在明年能轉往上市櫃發展。

能率亞洲（7777）在2024年投資智寶國際，就是看中動漫遊戲（ACG） IP之二次元市場之高度成長性，而智寶國際為台灣第一家ACG IP公司，手握超過100個自行開發或代理發行之動漫IP，包括軒轅劍-蒼之曜、幻想三國誌、金肉人、奇奇貓等知名動畫IP，以及卡娜赫拉手遊、閃之軌跡等遊戲IP。

此外，智寶更有多項進行中的大型國際IP開發案或代理案，預計於2025年起將陸續發表。智寶國際為台灣極少數能夠打入日本動畫遊戲「製作委員會」的二次元IP開發及製作公司，更獲得了台灣大哥大（3045）、能率亞洲等投資，並與文策院成立合資子公司，助力台灣IP動畫化並推向全球市場。智寶國際也預計在2025年申請公開發行，持續推向資本市場進軍，屆時目標成為台灣第一家二次元概念股，且綻放國際市場。

隨著資訊發展、網路興起、AI應用日益廣泛，二次元市場之ACG風潮再現，透過網路無遠弗屆的影響力，年輕族群對於動漫ACG資訊取得更為容易，加上AI應用，知名經典動漫IP得以重生，以新面貌重新推出，吸引各年齡族群找到其喜愛之動漫IP作品，進而衍生龐大之周邊產品商機，如公仔、積木、盲盒、生活用品等種種產品，吸引大批消費者收藏。

依據日本動畫協會於2023 年12 月公佈的《動畫產業報告2023》，日本動畫市場的產值為2兆9,277億日圓，如果再加上所有IP授權之周邊產品，產值遠高於此數字，足見這市場之驚人發展。