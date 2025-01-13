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小宅化擴大！新北三重增速最快 北市最有感區不在市中心

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據實價登錄資料，雙北市近五年25坪以下小宅交易量占比增加最多前五行政區中，台北市大同區與新北市三重區小宅交易占比增長最快，是雙北小宅化最有感的行政區。

台北市大同區小宅交易占比從2020年的30.9%攀升至2024年的46.4%，增加百分點高達15.5，位居北市第一。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，大同區捷運網路密集，生活機能優異，購屋需求穩定；而受到政策、家庭結構變化影響，小宅需求日益增加，加上危老重建及西區門戶計畫利多，進一步提升了小宅供給量，吸引不少有小坪數需求的族群，因此也使小宅交易有明顯增加趨勢。

新北市小宅交易占比增加最多前五名，三重區增加17.9個百分點，位居雙北之冠。

陳金萍指出，該區交通便利、生活機能完善；與台北市相鄰，小坪數住宅每坪價格卻不到50萬元，相對親民的房價，吸引了大量北漂就業的族群、小資家庭買家進場。

陳金萍表示，隨著新興重劃區持續發展，近幾年有不少小坪數、低總價的熱銷新建案，也有效帶動周邊中古屋的小宅交易，使得小宅占比攀升最多成雙北第一。

此外，泰山區則僅次於三重區，近五年小宅交易占比從8.9%飆升至26.7%，價格漲幅高達41.3%。

陳金萍表示，泰山區鄰近林口區及新莊區，周邊產業園區帶來居住需求，又有機場捷運線行經，以及塭仔圳重劃區，未來還有建設陸續開發，也使得小宅需求快速飆升。

陳金萍分析，雖然五年間小宅房價漲幅逾四成，不過每坪單價仍在親民的3字頭，因此該區域的低總價高CP值小宅備受青睞，吸引不少首購族和投資客前來置產。

據實價登錄資料，雙北市近五年25坪以下小宅交易量占比增加最多前五行政區中，台北市大同區與新北市三重區小宅交易占比增長最快，是雙北小宅化最有感的行政區。永慶房產集團提供
據實價登錄資料，雙北市近五年25坪以下小宅交易量占比增加最多前五行政區中，台北市大同區與新北市三重區小宅交易占比增長最快，是雙北小宅化最有感的行政區。永慶房產集團提供
據實價登錄資料，雙北市近五年25坪以下小宅交易量占比增加最多前五行政區中，台北市大同區與新北市三重區小宅交易占比增長最快，是雙北小宅化最有感的行政區。永慶房產集團提供
據實價登錄資料，雙北市近五年25坪以下小宅交易量占比增加最多前五行政區中，台北市大同區與新北市三重區小宅交易占比增長最快，是雙北小宅化最有感的行政區。永慶房產集團提供

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