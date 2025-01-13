全盈+PAY減碳贏家攜手悠遊卡 推綠色交通換獎勵

碳有價時代來臨，全家旗下全盈+PAY今天宣布攜手悠遊卡，讓「減碳贏家」服務再擴大綠色交通場景，從共享運具拓展至大眾運具，並可量化減碳成果兌換商品。全盈+PAY表示，期望以悠遊卡每年活躍卡數超過1300萬張導流下，目標今年減碳贏家使用人數可衝上25萬人。

全盈+PAY今天宣布攜手悠遊卡公司提升綠色交通永續力，全盈+PAY會員於減碳贏家綁定本人記名悠遊卡，凡搭乘大眾運輸工具即可累積個人減碳紀錄。

全盈+PAY表示，減碳贏家自2024年5月啟用，有4大特色，包括可量化、多場景、員工參與、低碳循環。其中可量化部分，舉例來說，能具體量化用戶減碳成果，全盈+PAY向中央社記者表示，個人所累積碳紀錄可以兌換減碳禮，如Apple Watch Series 9手錶、造型悠遊卡等。

全盈+PAY也指出，減碳贏家啟用至今已累積約36公噸減碳紀錄，相當於省下約23.5萬個塑膠瓶，使用人數近10萬人，今年攜手悠遊卡公司有望增至25萬人。

全盈+PAY表示，根據2024年國家溫室氣體排放報告指出，2022年能源部門排放占94.25%，其中能源產業占比最高66.36%，次為運輸12.68%，其中運輸碳排有9成以上來自公路運輸。

而汽機車普遍是台灣民眾使用的代步工具，2種交通工具碳排約占公路運輸碳排6成多，都可能在日常生活中成移動式碳排來源。

全盈+PAY總經理劉美玲表示，此次全盈+PAY與悠遊卡公司合作，從共享運具如Wemo、Ebike，再擴大至其他綠色交通場景，包括捷運、公車客運、火車、高鐵及Youbike，希望透過悠遊卡每年超過1300萬張的活躍卡數，為減碳贏家導入更多用戶，不僅讓用戶力行減碳更多元，更能同時加速台灣淨零進程。

劉美玲說，減碳贏家現階段服務場景已跨足金融、零售、科技資訊、化妝品製造與交通運輸等產業，期待更多企業加入。