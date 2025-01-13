快訊

詐團「藍道」替收賄前所長求情 稱兩人感情好「願刑度都加我身上」

竹南某科技公司實驗室火警 火勢猛烈仍在灌救控制中

針對AI晶片頒新規！美國限制晶片進出口 台灣不在受限名單上

全盈+PAY減碳贏家攜手悠遊卡 推綠色交通換獎勵

中央社／ 台北13日電

碳有價時代來臨，全家旗下全盈+PAY今天宣布攜手悠遊卡，讓「減碳贏家」服務再擴大綠色交通場景，從共享運具拓展至大眾運具，並可量化減碳成果兌換商品。全盈+PAY表示，期望以悠遊卡每年活躍卡數超過1300萬張導流下，目標今年減碳贏家使用人數可衝上25萬人。

全盈+PAY今天宣布攜手悠遊卡公司提升綠色交通永續力，全盈+PAY會員於減碳贏家綁定本人記名悠遊卡，凡搭乘大眾運輸工具即可累積個人減碳紀錄。

全盈+PAY表示，減碳贏家自2024年5月啟用，有4大特色，包括可量化、多場景、員工參與、低碳循環。其中可量化部分，舉例來說，能具體量化用戶減碳成果，全盈+PAY向中央社記者表示，個人所累積碳紀錄可以兌換減碳禮，如Apple Watch Series 9手錶、造型悠遊卡等。

全盈+PAY也指出，減碳贏家啟用至今已累積約36公噸減碳紀錄，相當於省下約23.5萬個塑膠瓶，使用人數近10萬人，今年攜手悠遊卡公司有望增至25萬人。

全盈+PAY表示，根據2024年國家溫室氣體排放報告指出，2022年能源部門排放占94.25%，其中能源產業占比最高66.36%，次為運輸12.68%，其中運輸碳排有9成以上來自公路運輸。

而汽機車普遍是台灣民眾使用的代步工具，2種交通工具碳排約占公路運輸碳排6成多，都可能在日常生活中成移動式碳排來源。

全盈+PAY總經理劉美玲表示，此次全盈+PAY與悠遊卡公司合作，從共享運具如Wemo、Ebike，再擴大至其他綠色交通場景，包括捷運、公車客運、火車、高鐵及Youbike，希望透過悠遊卡每年超過1300萬張的活躍卡數，為減碳贏家導入更多用戶，不僅讓用戶力行減碳更多元，更能同時加速台灣淨零進程。

劉美玲說，減碳贏家現階段服務場景已跨足金融、零售、科技資訊、化妝品製造與交通運輸等產業，期待更多企業加入。

悠遊卡 減碳

延伸閱讀

微藻、農廢變身環保綠金 中山大學環工團隊奪國際創新發明金獎

大數字／2030減碳新目標 力拚30%…積極追趕領先國

邁向減碳3.0 環境部長彭啓明：台灣過度瘋ESG 該降溫

台灣NDC 3.0減碳新目標23日出爐 鄭麗君：將廣徵意見

相關新聞

低總價優勢！近五年公寓漲贏電梯大樓 最強漲幅是「這三大縣市」

低總價成優勢，國內公寓漲勢竟高過大樓；據聯徵中心數據近五年六都、新竹縣市公寓與電梯大廈平均鑑價估值中，房價漲幅前三名均由...

上曜手握473億案量 台南雙塔地標「湖映白」上樑

上曜建設（1316）13日舉行「湖映白」鋼構上樑典禮，上曜指出，該案以35層超高雙塔定位，成為九份子的地標建築，也是台南...

不減反增！台鐵公司化元年虧損120億 杜微曝虧損原因

去年元旦台鐵改制，欲以活化資產、軌道觀光、票價調漲等3招，讓公司轉虧為盈，如今台鐵公司化掛牌滿1年，虧損金額高達120億...

台船環海再簽訂渢妙風場合約 將安裝水下基礎以及海上變電站

台船公司轉投資的台船環海風電工程股份有限公司，繼去年6月與哥本哈根基礎建設基金CIP簽訂「渢妙一期風場」水下基礎運輸與安...

台航訂2艘6.4萬噸散裝貨輪 建造合約2028下半年交船

台灣航業股份有限公司（2617）於13日與株式會社大島造船所及住商海業簽訂兩艘64,000噸級散裝貨輪建造合約，由台航董...

小宅化擴大！新北三重增速最快 北市最有感區不在市中心

據實價登錄資料，雙北市近五年25坪以下小宅交易量占比增加最多前五行政區中，台北市大同區與新北市三重區小宅交易占比增長最快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。