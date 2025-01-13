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全球最大的汽車塑膠AM廠東陽新單 新廠加入2025年業績更夯

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
AM副總經理吳介中(左)認為，新年度受惠於新單、新廠加入業績看好。圖 AM總經理陳祖雄(中) 設備供應本部處長吳昱緯(右)。東陽提供
AM副總經理吳介中(左)認為，新年度受惠於新單、新廠加入業績看好。圖 AM總經理陳祖雄(中) 設備供應本部處長吳昱緯(右)。東陽提供

全球最大的汽車塑膠零組件AM廠東陽（1319）2024年寫下史上最好的成績單，累計稅前EPS 9.16元，因應近年來汽車零件售後維修市場（AM）需求熱絡，加快資本支出的腳步；東陽AM副總吳介中看好科工廠新建工程有望增加東陽的競爭力，為2025年下半年旺季增添新柴火。

東陽AM副總吳介中表示，因應近年來汽車零件售後維修市場（AM）需求熱絡，科工廠興建是當務之急，為緩解本廠的空間利用，增加物流周轉、提升產能及產品庫存所需。今上午舉行台南科工廠新建工程動土典禮，預計第3季完工。

東陽雙捷報，2024再寫史上最賺、科工廠動土興建，東陽今天公布12月自結合併稅前淨利5.3億元，較去年同期成長72%，創同期新高，看好元月旺季效應訂單熱度持續強勁。2024全年自結累計合併稅前淨利為55.3億元，較去年同期成長45%，累計稅前EPS 9.16元，繼去年創新高後，再度寫下史上最賺紀錄。

吳介中並看好AM長期發展，也已擘劃好擴廠藍圖，緊接今年3月再展開台南七股科工區（約1.5萬地坪），及2026年底新市產業園區（約5.5萬地坪）的動土興建，以滿足未來3-5年成長需求。東陽擴廠布局蓄勢待發，加上本廠持續整理整頓，雙重助攻下，奠定成長的基本功，再創AM新高峰。

東陽在AM深耕超過50年，主要生產塑膠（保險桿、前欄）、鈑金（引擎蓋、葉子板）、風扇馬達、主動式進氣柵欄（AGS）等，擁有全球各大車系完整產品線，品項齊全超過5萬種產品規格，通過CAPA認證數為同業之冠，滿足客戶成單成櫃一次購足。

展望新年度，疫情期間許多汽車零組件的供應廠倒閉，美國車險大廠State Farm為因應斷鏈缺料，擴大採用AM件；再加上State Farm要求可使用的產品增加，東陽不斷的增加產品認證項目，全面搶攻市場新商機，東陽模具開發數量不斷成長並且送件給CAPA認證，客戶採購恢復以往動能，進一步帶動2025年需求提升。

東陽規劃2024年規劃劃的資本支出達42億元，其中包括土地購置10億元、機器設備7億元，另外，模具開發則將投入25億元，全面搶攻AM市場全新需求量，東陽過去最高模具開發金額是22億元，2024年模具開發達到新高峰，成為推升2025年營運成長新動能。

東陽 資本支出

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