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裕隆去年營收858.18億元 創6年來新高

中央社／ 台北13日

裕隆受惠裕隆城營運挹注，加上旗下納智捷（LUXGEN）n7電動車銷售，自結2024年合併營收新台幣858.18億元，年增4.38%，創2019年以來高點；裕隆去年12月自結營收77.74億元，為2024年單月最高。

裕隆今天表示，新北市新店裕隆城2024年營收規模新台幣55億元，人流突破千萬人次；展望今年，裕隆城挑戰營收突破57億元目標。

新店裕隆城於2023年9月底開幕，裕隆表示，裕隆城已成為新店核心商圈，帶動大新店地區及文山、木柵、中永和等人口稠密區域的消費潛力，加上誠品、新店首間IMAX威秀電影院進駐，吸引親子客前往。

營收 裕隆城

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