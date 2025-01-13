東陽雙捷報！2024再寫史上最賺、科工廠動土興建

東陽（1319） 2024年12月自結合併稅前盈餘5.3億元，較去年同期成長72%，創同期新高，旺季效應訂單熱度持續強勁。2024全年自結累計合併稅前盈餘為55.3億元，較去年同期成長45%，累計稅前EPS 9.16元，繼去年創新高後，再度寫下史上最賺紀錄。

東陽AM副總吳介中表示，因應近年來汽車零件售後維修市場（AM）需求熱絡，科工廠興建是當務之急，為緩解本廠的空間利用，增加物流周轉、提升產能及產品庫存所需。今上午舉行台南科工廠新建工程動土典禮，預計Q3完工。

吳介中並看好AM長期發展，也已擘劃好擴廠藍圖，緊接今年3月再展開台南七股科工區（約1.5萬地坪），及2026年底新市產業園區（約5.5萬地坪）的動土興建，以滿足未來3-5年成長需求。東陽擴廠布局蓄勢待發，加上本廠持續整理整頓，雙重助攻下，奠定成長的基本功，再創AM新高峰。

東陽在AM深耕超過50年，主要生產塑膠（保險桿、前欄）、鈑金（引擎蓋、葉子板）、風扇馬達、主動式進氣柵欄（AGS）等，擁有全球各大車系完整產品線，品項齊全超過5萬種產品規格，通過CAPA認證數為同業之冠，滿足客戶成單成櫃一次購足。