意外！ 全台公寓漲勢全高過大樓 這裡5年漲1.2倍

自疫情以來房市多頭，令七大都會區各類型房產價位高漲，住商機構觀察聯徵中心數據，比較公寓與電梯大廈近5年房價變化，不管是全台或是七都，公寓房價漲勢皆勝過電梯大廈，並以新竹縣公寓價位上揚1.2倍最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，公寓有著總價基期較低、室內實際使用坪數較高等優勢，在全台房價一片高漲情況下，頗受各都會區首購、小資族群青睞。

住商機構觀察聯徵中心數據，盤整七都2020年第3季與2024年第3季公寓、電梯大廈平均鑑價估值。統計顯示，新竹縣公寓平均鑑價估值去年第3季約達912.4萬元，對比2020年同期數據，漲勢高達124%，位居七大都會區之首。

賴志昶分析，新竹居住需求高居不下，且不論新竹縣或新竹市，近年來開發逐漸飽和，買方購屋需求難以滿足下，買氣外溢至公寓型產品，且公寓物件價格上又相對具競爭力，在當地剛性買盤支撐之下，房價漲勢相對突出。

另根據聯徵中心數據，台南市公寓平均價價估值漲勢排名七大都會區亞軍，該市2024年第3季公寓平均價價估值約為757.8萬元，較2020年同期成長約88.2%。

賴志昶分析，台南市近年來同樣受惠於科技園區與半導體產業進駐等議題，區域整體房價大幅起漲，而台南市公寓型物件過去總價基期偏低，隨著市場大盤走勢，起漲力道較為驚人。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，高屋齡且無電梯之公寓，近期房價仍頗具漲勢主要有二大原因，一是公寓室內使用面積大，且無需繳巨額管理費，頗受部分族群青睞。

二是公寓相對總價與單價親民，吸引有意撿便宜之小資族目光。