台船環海有新單 簽訂渢妙風場水下基礎基樁及海上變電站運輸安裝合約

台船（2208）轉投資之台船環海風電公司業務再傳佳績，繼去年6月與哥本哈根基礎建設基金CIP簽訂「渢妙一期風場」水下基礎運輸與安裝合約，13日宣布，再簽訂水下基礎基樁及海上變電站運輸與安裝合約，延續使用台船建造之首艘本土離岸風電施工船「環海翡翠輪」，預計於2026年第1季開始施工，為該風場安裝33座套管式水下基礎、99支基樁及1座海上變電站。

CIP渢妙一期風場為台灣第三階段區塊開發第一期獲配風場，裝置容量為500MW，場址位於台中外海約35公里處，為台船環海自彰芳暨西島以及中能離岸風場後，第三度承攬由哥本哈根基礎建設基金CIP所開發之風場。

台船環海為台灣落實離岸風電海事工程本土化政策表現出亮眼之成績單，自去年完成了300MW中能離岸風場水下基礎運輸安裝，接續順利達成海龍2號離岸風場年度水下基礎及海上變電站運輸安裝進度，國籍輪「環海翡翠輪」以高性能、高效率、高裝載能量結合優秀之計畫執行管理團隊，為台灣離岸海事工程展現出本土施工實力；台船環海以穩健之步伐扮演台灣離岸風電海事工程之重要角色，藉以帶動台灣離岸風電本土化市場成長。

台船環海為台船以及比利時商DEME Offshore所共同合資成立之離岸風電海事工程公司，所屬之「環海翡翠輪」由雙方股東共同投資並由台船高雄廠建造，不但展現台船參與台灣風電市場發展之決心與承諾，也再再反映台船在商船建造、國艦國造及離岸風電產業之多角化經營策略皆能穩健發展，交出優異成績。