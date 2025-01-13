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長榮航空連12年飛安獲肯定 奪全球最安全航空公司第7名

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
長榮航空以良好的飛安紀錄著稱於業界，連續12年榮獲國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評選為全球前25大（Top-25）最安全航空公司，本次積分排名獲得第七名殊榮。（長榮航空提供）
長榮航空以良好的飛安紀錄著稱於業界，連續12年榮獲國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評選為全球前25大（Top-25）最安全航空公司，本次積分排名獲得第七名殊榮。（長榮航空提供）

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com在13日公布最新飛航安全評比結果，長榮航空連續12年榮登全球前25大（Top-25）最安全航空公司的行列，於本次積分評比獲得第7名肯定，也是全球前十大最安全航空公司中唯一入選的台灣航空公司，其他入選的還包括紐西蘭航空、澳洲航空、國泰航空、全日空等國際知名航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空開航迄今一直以捍衛飛航安全為全體員工長期的責任與使命，因此這個獎項對於每位員工而言是非常大的鼓勵與榮譽，我們會持續秉持「追求安全、絕不妥協」的飛安信念，無論在飛行、客艙、維修、地面作業等各個環節秉持遵守規定、落實標準的態度，讓旅客選擇長榮航空時，能更加安心地享受舒適的飛行體驗。

AirlineRatings.com自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的七顆星評選系統給予全球近400家航空公司飛安表現評分，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，遴選出全球最安全航空公司。AirlineRatings.com的飛安認證更是獲得來自多國旅客深深信賴。

長榮航空長期以「飛安只有更好，沒有最好」的態度致力於提升安全的績效，安全評比的結果除了肯定長榮航空在飛安上的努力，也鼓勵長榮航空全體員工繼續秉持最高的標準，砥礪前行，持續朝世界上最安全的航空公司目標邁進。

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