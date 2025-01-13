川普若增關稅掀回美國製造 工具機業：反而是利多

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今天舉辦「2025工具機產業展望」記者會，業者表示，美國新任總統川普上任若增加關稅，對台灣工具機反而是利多，對台灣工具機產業影響不大，至於在人形機器人，台灣可積極發展關鍵零組件。

展望今年市場景氣，工具機公會常務監事、三鋒機器工業董事長林松益看好歐美和東南亞市場，預期中東和俄烏戰爭將緩解，對工具機需求增加。

談到美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後影響，林松益指出，美國若增加關稅，對台灣工具機產業反而是利多。他透露，透過經銷商訊息，部分客戶因應美國可能提高關稅政策，已先行拉貨。

工具機公會名譽理事長、哈伯精密董事長許文憲指出，川普上任後若提高關稅，對台灣工具機產業影響不大，主要是美國工具機製造業，多數已外移，台灣是美國重要供應鏈夥伴，此外，工具機對美國國防和航太業也相當重要，美國也積極布局「回美國製造」，台灣有商機。

百德機械總經理謝天昕表示，川普若提高關稅，加上地緣政治變數，可能加速台灣工具機業者在全球布局，自動化是未來趨勢，若美國針對台灣增加關稅，考驗台灣政府的智慧。

他指出，2024年歐洲景氣市況不佳，今年包括德國還看不到好轉跡象，俄烏戰爭大幅提高俄羅斯天然氣能源價格，使得德國經濟受到影響，台灣應持續布局再生能源。

談到「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）關稅對工具機項目優惠中止，林松益指出，工具機產業增進產品性能，也持續提升市場差異化優勢。談到是否工具機產業是否有機會與日本廠商整併，林松益認為可行，工具機產業需要「打群架」，至於如何整併合作，仍有待思考。

工具機公會理事長陳伯佳表示，部分日本業者也面臨永續發展的課題，公會持續與日本和德國公協會洽商，提供生態系架構平台和訊息，給有需要的業者參考。

在人形機器人關鍵零組件發展，工具機公會名譽理事長、東台集團董事長嚴瑞雄表示，除了大腦外，都可與工業機器人共用，台灣可積極發展人形機器人關鍵零組件，工業機器人軟硬體可輔助工具機設備，提升整體製造效率。

嚴瑞雄表示，台灣在機器人關鍵元件包括關節、馬達模組、諧波減速機和行星減速機等，業者都有能力製造，面對中國大陸廠商競爭，台灣業者仍有優勢。