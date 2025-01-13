台中預售商辦出現史上最高交易 拆算每坪單價107萬元

政府重手打房，帶動資金往商辦市場靠攏，大台中商辦成長一枝獨秀，根據實登揭露，台中預售商辦允將「TST台灣之鑽」，出現史上最貴總價2.3億元交易，拆算每坪單價107萬元，也成為台中史上首個突破百萬元單價的商辦產品。

允將「TST台灣之鑽」基地位於台中七期正台灣大道上，就在全台百貨「店王」新光三越中港店與台中大遠百中間，在2024年11月時出現26樓約240坪、總價2.3億元、拆算單價107萬元交易，直接衝破總價、單價紀錄，而且也是台北市以外最貴的辦公室。

七期資深房仲業者謝兒政表示，台中聚集精密機械、航太、半導體等大廠，備受國內大廠及外資企業矚目，過往在工業區內的廠辦合一，逐漸轉往為講究門面的頂級辦公室。該案落在正台灣大道門牌，產品特殊性與地段，都進一步帶動台中商辦市場價量表現。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛則認為，此案有一個相當稀缺的特色，除了基地位置具指標性之外，建商也超前部署爭取中部唯一取得歐盟GRESB綠建築認證的商辦。

黃舒衛表示，一般開發商對於賣斷的商用不動產，不太會去爭取高規格的認證標章，包含智慧建築、綠建築、銀級建築，也因此該案從一開始拉高認證規格，受到買家認同。