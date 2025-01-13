海島吹起小宅風？ 澎湖小宅交易量增

海島也吹小宅風?! 以透天宅為主力市場的澎湖縣，近年集合式住宅交易量有上升的趨勢，根據台灣房屋集團統計，2024年澎湖縣住宅交易透天占比仍最多，達67%，不過較前一年減少，相對地大樓、華廈、公寓類型住宅交易，佔總交易量約達33%，年增2.6個百分點。

其中，3房以上住宅交易比例，從62.6%下滑至56.2%，年減6.4個百分點，反觀2房以下小宅，交易佔比從37.4%增加至43.8%，年增6.4個百分點，離島小宅風越吹越夯。

台灣房屋澎湖馬公加盟店店東林福瑞表示，澎湖與台灣本島購屋需求不同，客群多以在地自住換屋居多，也有不少是長輩為子女置產，而集合式住宅，較符合現代人需求，建商為貼近市場需求，也改走小坪數低總價的商品，讓市場選擇更多元，同時澎湖小宅總價門檻低，以中古2房每坪約在16-18萬元，新華廈2房平均單價2字頭起跳，總價約5百萬元左右可入手，對於首購族或預算有限的客群來說，吸引力頗大。

此外，澎湖作為熱門觀光景點，亦是許多人理想的退休天堂，渡假宅、短期租賃需求上升，且澎湖房價遠比台灣本島親民，小宅房型因而成為不少投資人理想的置產標的，除了機能佳的馬公市區，觀光景點周邊或具備海景的景觀宅都備受青睞。

根據內政部戶政司資料統計，澎湖縣已連續十年，淨遷入人口呈現正成長，2024年至11月止，從台灣含國外遷往澎湖的外地客約有5,253人，遷出人口4,820人，六都當中又以來自高雄市的人最多，平均每年都有上千名高雄人遷居至澎湖。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，澎湖慢活的海島生活環境，是不少都會人嚮往的退休與渡假天堂，隨人口老化，外地人移居越顯熱門，而遷出人口主要應多為移居台灣本島的就業青年，或落地生根的家庭客群，高雄作為南台灣經濟發展重心，與澎湖海上與航空交通往來便利，不僅為澎湖人來台發展移居首選，相對從高雄返鄉歸巢的人口比例也會較高。

隨人口移入也帶動當地房市供需表現，觀察澎湖近一年房價，離島同受物價工料上漲，建築成本攀升，帶動新屋漲勢明顯，平均單價從17.9萬元上揚至23.2萬元，年漲幅約3成，而中古市場需求穩定，價格表現持穩，成交均價仍維持1字頭水位。