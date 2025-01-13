幸福成家拿好禮 信義房屋幸福季活動倒數中

信義房屋推出「信義幸福季」，以專業服務承諾帶給客戶安心與信任，新一年繼續放送幸福承諾！多年來，信義房屋志在讓客戶安心買賣每一間房子，透過產權調查、不動產說明書、AI智能配案及全程履約保證，讓交易透明化、保障雙方權益，多年來一直是消費者首選的房仲品牌。

為感謝客戶多年來的支持，信義房屋不僅持續發揮經營規模大、資源客源多、安心保障足的優勢，更推出回饋活動，提供「委託」、「賞屋」及「成交」好禮，總價值突破千萬元，為新知舊雨帶來最值得信任、有感安心的房產買賣交易服務。

即日起至1月24日止，凡「委託」信義房屋服務（含新簽約、續約或一般委託轉為專任委託），委託期間達90天以上，即可獲得市價超過2,500元的好禮五選一，包括分離式空調清潔服務、年後居家清潔服務（4小時）、40坪以下無蟲害安心服務、浴室止滑服務，以及TOSHIBA備長炭本厚釜電子鍋。

此外，活動期間「賞屋」的民眾，也能抽賞屋禮，第一階段100名幸運兒已公布於活動網頁，提醒幸運得主於1月13日前向相關人員兌獎。第二階段抽獎，資格為12月21日至1月24日期間賞屋者，將於2025年2月10日抽出100名幸運兒，同樣可獲得市價2,500元以上的五選一好禮，看屋次數越多，中獎機會越高！

信義房屋加碼推出的「成交禮」也不容錯過，凡在活動期間完成買賣交易的客戶，將有機會獲得價值16,800元的信義居家整理收納服務，於2025年2月10日抽出100位幸運得主，協助新居打造更舒適的生活空間！

信義房屋指出，歸納回頭客堅持選擇信義房屋服務，原因不離幾個重點：領先業界推動產權調查並製作不動產說明書，重要資訊提前揭露減少糾紛；DiNDON智能賞屋服務，買方可透過智能賞屋預先了解屋況及思考後續裝潢規劃；AI智能配案，善用人工智能精準匹配買賣雙方；遇到決策關頭，主動提供7日內即時市場行情，協助作出符合期待的決定；信義房屋成交之客戶享免費業界唯一銀行擔保的履約保證價金信託；若遇到漏水、蟲蛀、高輻射建物問題有人負責， SinyiCare十大守護提供業界高規格服務保障，讓買賣雙方交易過程更加安心。

隨著活動進入最後倒數階段，信義房屋歡迎有購屋或售屋需求的民眾把握機會，不僅能享有專業安心的服務，更能獲得豐富好禮的加值回饋，讓信義房屋安心相伴，幸福隨行。活動詳情可親臨信義房屋全台分店諮詢。

活動網頁