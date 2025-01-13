雄獅推薦2025上半年度 必去6大國際慶典

追求深度旅遊體驗已成趨勢，據雄獅旅遊觀察，具個性化的主題旅遊產品，或是參加當地特殊文化盛事，都較以往更受到消費者喜愛。為滿足旅客需求，雄獅整合今年上半年度6大國際慶典，從亞洲橫跨到中南美洲，涵蓋傳統文化、藝術、科技，藉由「達人帶路」或「獨家保留席位」等市場稀缺資源，打造知性的祭典文化之旅，一起玩遍世界不可錯過的慶典活動。

「侯麗節」又稱色彩節、灑紅節，是印度三大節慶之一，深入街道感受印度人打破階級、拋開種姓制度的歡樂氛圍，人們會互相揮灑繽紛色彩，一同慶祝春天到來的歡喜！雄獅旅遊將提供旅客傳統印度白衣，無須擔心衣服遭受顏料噴灑，拋開煩惱帶著繽紛的好心情，一起參與當地傳統文化，「經典印度繽紛侯麗節8日」入住特色皇宮飯店，每人56,900元起。

春遊絕不能錯過5年一度的世界博覽會！「2025年日本世界博覽會」4月13日正式登場，預計將有超過150個國家、2,800萬人次共襄盛舉，雄獅提案多元主題行程，安排「2025年日本世界博覽會」一探未來社會想像，再串聯京阪神特色景點或主題樂園，像是推出走訪米其林評鑑星級景點「伊根灣舟屋」、到滿滿達摩不倒翁的「勝尾寺」拍照打卡、祈願勝利好運。

瀨戶內海藝術祭睽違3年再度登場！第六屆瀨戶內國際藝術祭「春季展期」將於4月18日至5月25日舉行，由日本頂尖設計師「原研哉」操刀，以極簡的幾何圖像風格，呈現瀨戶內海變幻莫測的景致，搭配入住特色旅宿，直島首間傳統旅館，感受富含藝術氣息的放鬆時光。雄獅旗下高端旅遊品牌「璽品旅遊」4月22日首發，由企業VIP團的指定領隊SUSU帶路；5月20日次發團，特別邀請「日本東京大學建築博士謝宗哲老師」隨團講解，讓旅程更具意義。團體報名４人，每人折1,000元；6人報名，每人折2000元。

北海道初夏最熱血的活動「YOSAKOI索朗祭」，舞者們穿著鮮豔服裝，隨著音樂節奏，踩街熱舞宛如一場大型嘉年華，熱情氛圍蔓延至每個角落，市場唯一「北海道夏日勁酷索朗祭５日」行程，一起成為初夏街頭狂歡的一份子，每人66,900元起。

丹麥哥本哈根曾獲選為世界建築之都，每年在此舉辦的「丹麥三日設計節」更是設計界的重大活動，設計展示遍布整座城市。而建築空間設計師邱柏文Johnny Chiu，曾在北歐斯德哥爾摩皇家理工學院求學與授課，其作品獲獎無數，例如2015年紅點設計大獎最佳設計獎、2023 年iF設計獎金質獎等，這次他將透過「風格旅人帶路」帶領大家從專業視角探索「丹麥三日設計節」，行程將特別安排深訪世界級設計團隊如Bjarke Ingels Group 和 Pas Normal Studio的創作基地，與設計師直接對話，深入北歐設計核心，同時，也會走訪邱柏文的獨家推薦建築與空間，來趟徹底改變設計觀點的啟發之旅。

親自感受震撼的「太陽祭」，是了解印加古文明的最佳方式！秘魯每年冬至（6月24日）的太陽祭，是南美洲盛大傳統活動之一，印加人選在冬至這天祈求太陽回歸。「五星秘魯太陽祭14日」貼心卡位服務，帶領旅客飛越地球的另一端，入座最佳視野席，輕鬆參與年度盛事，每人268,900元起。