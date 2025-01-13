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李長榮獲 ISCC PLUS 認證 助力全球材料產業綠色轉型

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

李長榮化工13日宣布，其台灣及中國大陸惠州基地生產的熱塑性彈性體、聚丙烯、電子級異丙醇解決方案已成功獲得國際永續發展與碳認證（International Sustainability and Carbon Certification, ISCC）PLUS認證。

此認證彰顯李長榮產品符合全球市場的供應鏈的要求、以及在環保責任與產品創新的卓越表現，達到環境和經濟平衡的可再生貢獻，更為客戶和合作夥伴提供了實現永續目標的創新支持，助力推動綠色供應鏈的循環經濟模式。

李長榮營運副總經理林欽洲表示：「獲得 ISCC PLUS 認證是我們推動永續經營與環保責任上的重要里程碑。面對國際法規驅動減碳，我們透過透明且可追溯的供應鏈管理，實現了更加永續的生產模式，展現對環境與社會責任的承諾。同時，我們為客戶與合作夥伴提供更具價值的永續解決方案，致力於促進全球產業的綠色轉型，為永續發展做出卓越的貢獻」。

此次ISCC PLUS認證涵蓋了多項解決方案，展現了李長榮在高性能與環保解決方案的卓越實力，同時致力於循環經濟原則的實踐，助力全球客戶在綠色供應鏈中取得優勢。

永續熱塑性彈性體：藉由分子結構設計開發高流動性、與基材高相容性、易於加工的新一代產品，包括熱塑性彈性體SBS及SIS，以及經氫化後製得飽和的氫化熱塑性彈性體SEBS和SEPS，廣泛應用於民生用途所需的產品如鞋材、玩具、塗料、黏劑、醫用材料等，回收料占比可依客戶需求靈活調整，有效減少碳足跡。

永續熱塑性硫化彈性體TPV：李長榮開發環保綠色橡膠TPV可回收製程廢料，可在產品壽命結束後回收再製。與傳統熱固性橡膠相比，TPV可透過連續射出成型，製作複雜且多樣化的製品，大幅降低設備和人力成本，實現更高效的資源利用，同時支援回收料占比的靈活調整，助力客戶實現永續經營。

永續聚丙烯：作為日常生活中不可或缺的塑膠材料，透過妥善回收再利用可轉化為PCR-PP（消費後回收聚丙烯），減少對原生原料的依賴並降低石化資源消耗，回收料占比可依客戶需求靈活調整，幫助客戶實現更低碳的解決方案。

回收電子級異丙醇（Re-EIPA）：李長榮的創新技術協助半導體行業回收廢液並進行再生純化，將其供應於製程再次使用，可顯著降低廢棄物處理過程中的碳排放，並有力支援了半導體產業在AI與高效能運算時代快速增長的需求。目前，李長榮的回收異丙醇專案已成功供應先進製程與封裝，成為半導體製造板塊的重要基石。

李長榮表示，ISCC認證是一套國際公認的永續性與碳認證體系，涵蓋材料化學產品等多個領域，致力於推動供應鏈的永續性與透明度，為企業實現循環經濟與綠色未來提供了具體支持。ISCC PLUS認證採質量平衡會計準則，確保可再生進料在生產流程中被正確計算與使用，提供了從原料到最終產品的整個供應鏈的可追溯性，為產品的永續性提供全球適用之標準。

李長榮秉持科技創新與永續經營的承諾，持續協助全球客戶與合作夥伴應對當前及未來的環保挑戰。憑藉ISCC PLUS認證，李長榮不僅提供低碳且永續的解決方案，更進一步鞏固了作為全球永續發展領導者的角色。未來，李長榮將持續深化產品認證，並與客戶和合作夥伴攜手，促進以循環經濟為核心的綠色供應鏈發展，實現環保與商業價值的雙贏。

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