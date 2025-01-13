助攻高齡經濟商機 新北市 AI 健康產業創新日招商中

為助企業拓展智慧健康產業發展，新北市政府經濟發展局今年聚焦AI數位科技與智慧健康產業，並將於3月11日舉辦「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」，以專屬論壇、體驗展示及商機媒合三大重點，結合AI科技與智慧健康創新的技術，建構更完整的高齡產業生態系及商機，報名期間自即日起至1月20日止，歡迎有興趣的企業踴躍參加，掌握智慧健康產業趨勢先機。

隨著全球高齡人口大增，臺灣也預計在2026年邁入超高齡社會，與高齡照護、智慧健康等相關產業也應運而生，逐漸形成新的藍海市場。

經發局局長盛筱蓉表示，新北市404萬人口中已有76萬名高齡者，然而健康不僅限於老年階段的議題，更要從全民預防和促進健康開始，以建立高齡社會穩固的健康基礎。為積極強化社會韌性，特別是臺灣將迎來超高齡化的未來。

盛筱蓉強調，透過AI應用科技技術，結合生技與健康福祉，可以助力新北市製造業朝高科技領域轉型，今年也將以AI數位科技應與智慧健康產業雙發展引擎，推動新北市產業轉型升級。

為探討AI與智慧健康產業跨域合作的新商業模式，「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」特別規劃四大主軸、八項策略，引領企業朝AI數位科技與智慧健康產業的發展，包括協助企業提升數位賦能，透過人才培育與產學合作，打造科技與AI應用的跨領域人才；輔導產業升級，協助企業導入數位轉型以提升競爭力；帶領企業拓展市場商機，舉辦採購商洽會並提供參展補助，協助企業開拓國內外市場；以及擴大體驗經濟，透過創新活動促進B2B與B2C對接，滿足企業與高齡者的需求。此外，論壇當天會邀請專家及企業代表進行專題演講，也將邀請企業展示AI智慧科技如何因應高齡化挑戰，提供企業展現創新技術的舞台。