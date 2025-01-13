王品冷凍年菜熱銷！加碼特價組合再送「金元寶」

王品集團（2727）冷凍年菜組人氣爆棚，幾乎已經銷售一空，「王品嚴選」回應消費者敲碗，限時推出3道菜的「小龍納福圓滿宴」組合，售價只要1,299元，販售至1月19日。同步加碼優惠，期間於「王品瘋美食購物網」消費冷凍商品滿1,888元，即贈象徵金元寶的「日式咖哩豬肉水餃」1包。鼓勵民眾一同獻愛公益，於1月23日前，只要線上認購每道299元的「王品嚴選團圓宴」公益年菜，就回饋200元購物紅包，最高可獲得1,000元。

蛇年除夕倒數計時，「王品嚴選」三大海陸冷凍年菜組合買氣爆棚，目前幾乎已經搶不到，為回應消費者敲碗，「王品嚴選」即日起到1月19日限時推出「小龍納福圓滿宴」組合，包含「富貴福菜元蹄」、「醬煨紅燒獅子頭」與「香菇魷魚米糕」3道美食，份量口味均滿足，原價2,048元，優惠價只要1,299元。

再為新年餐桌「招財進寶」，即日起到1月19日期間，在「王品瘋美食購物網」凡購買冷凍商品滿1,888元，就送王品嚴選與日本「好侍咖哩」聯名的「日式咖哩豬肉水餃」1包，金黃外皮象徵金元寶，香醇咖哩與爆汁口感深受好評，上桌就帶來一年的好運勢好心情。

不僅線上訂購，至全聯福利中心也可買到「王品嚴選」水餃，即日起到2月3日期間，高麗菜豬肉水餃、剝皮辣椒豬肉水餃新春優惠價只要149元，蔥燒牛肉水餃與咖哩豬肉水餃特惠價189元。

同時，感謝萬千消費者支持冷凍年菜，「王品嚴選」持續獻愛公益、回饋鄉里，攜手「1919食物銀行」展開公益年菜認購計畫，邀請消費者一同關懷弱勢家庭。此計畫不僅好評延長至1月23日，更慷慨加碼，只要在期間內到「王品瘋美食購物網」，用每道299元暖心價認購「王品嚴選團圓宴」年菜，即可獲得200元購物紅包，如一次認購整套5道年菜，可獲得1,000元紅包，於「王品瘋美食購物網」消費折抵。