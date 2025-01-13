快訊

3招偷看LINE訊息不怕被發現已讀 iPhone一動作獨享「未讀祕技」

高階警人事發布！基市局長被控性騷降調航警副局長 廖美鈴升副署長

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「好運爆發」：財源滾滾而來

工具機業者盼新台幣貶至35元 不應獨厚半導體和AI

中央社／ 台北13日電
新台幣匯率。圖／聯合報系資料照片
新台幣匯率。圖／聯合報系資料照片

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今天上午舉辦「2025工具機產業展望」記者會，產業業者及公會呼籲，新台幣匯率應貶至34至35元，因應川普可能提高關稅變數，此外，政府不應獨厚半導體和AI產業，應在關稅和稅則等項目成為業者後盾。

工具機公會創會理事長、程泰集團董事長楊德華表示，2024年工具機產業景氣應該是谷底，預期2025年上半年工具機景氣不會很好，但也不會再衰退，預期下半年景氣復甦機會大，主要是預估中東和俄烏戰爭有機會結束。

展望今年台灣工具機產業出口表現，公會理事長陳伯佳預估，今年整機和零組件出口值目標較2024年成長5%至10%。

觀察新台幣匯率，楊德華罕見發言，他指出，近期新台幣匯率儘管貶值，但與與日圓和韓元相較仍差太多，此外中國大陸工具機產業迎頭趕上，主要廠商成長獲利大幅增加，人民幣匯率相對趨貶，對台灣工具機業者造成壓力。

楊德華表示，若美國總統當選人川普（DonaldTrump）上任後提高關稅10%至20%，預期亞洲貨幣也將再貶，日本和韓國廠商有關稅優惠，台灣工具機業者出口將更加吃虧。

楊德華認為，新台幣匯率應該要再貶，他呼籲應該要到34元至35元，才能鞏固工具機業者出口競爭力。

對於半導體產業和人工智慧（AI）應用受到政府高度重視，工具機業者也有話要說。工具機公會名譽理事長、哈伯精密董事長許文憲指出，台灣供應鏈得來不易，台灣不僅只有半導體產業，呼籲政府不要只注重半導體和人工智慧應用，「不應讓工具機放牛吃草」。

許文憲表示，工具機市場被管制，銀行審查也嚴格，工具業產業發展相對弱勢，他認為，台灣產業應該陸海空並行，許文憲也呼應總統賴清德，認為紅色供應鏈對台灣不利，希望政府和經濟部在各國稅則和關稅等項目，成為業者的後盾。

楊德華表示，台灣不是只有半導體產業，台灣其他產業包括工具機整機和零組件、螺絲、手工具、鋼鐵材料等傳統產業，由於競爭嚴苛，經營其實相當辛苦。政府若過度偏重半導體業，會有荷蘭病的疑慮。

不過楊德華也指出，工具機業者並不悲觀，因為台灣相關產業供應鏈集中在台中，產業鏈齊全，他呼籲經濟部應該要關心台灣工具機產業研發補助，未來台灣工具機業發展機會仍很大。

根據資料，荷蘭病（Dutch Disease）是指1960年代荷蘭在北海發現天然氣油田後，拜大量出口天然氣帶來貿易順差而累積大量外匯，卻也因為荷蘭盾（Dutchguilder）實質匯率大幅升值，讓國內其他產業出口競爭力下降，出現加速去工業化的現象。（編輯：楊凱翔）1130113

台幣匯率

延伸閱讀

工具機公會：產業景氣樂觀與謹慎並存 觀察川普新政

CES發布研究示警 手機售價將漲300美元

若川普徵關稅恐讓美電子產品變貴 「這種情境下」智慧機須漲300美元

英財相訪華／英企籲別降中國自行車關稅 中媒批：吃飯砸鍋

相關新聞

新北小宅大黑馬！ 這區占比激增、房價狂漲4成

高房價下，小宅成了雙北購屋趨勢。根據實價資料，台北市、新北市近五年25坪以下小宅交易量，台北市大同區與新北市三重區小宅交...

人口連10年成長！ 澎湖掀移居風 房地產市場變了

根據內政部戶政司資料，澎湖2024年截至11月，從台灣含國外遷往澎湖的外地客約有5,253人，遷出人口4,820人，已連...

幸福成家拿好禮 信義房屋幸福季活動倒數中

信義房屋推出「信義幸福季」，以專業服務承諾帶給客戶安心與信任，新一年繼續放送幸福承諾！多年來，信義房屋志在讓客戶安心買賣...

雄獅推薦2025上半年度 必去6大國際慶典

追求深度旅遊體驗已成趨勢，據雄獅旅遊觀察，具個性化的主題旅遊產品，或是參加當地特殊文化盛事，都較以往更受到消費者喜愛。為...

工具機業者盼新台幣貶至35元 不應獨厚半導體和AI

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今天上午舉辦「2025工具機產業展望」記者會，產業業者及公會呼籲，新台幣匯率應...

王品冷凍年菜熱銷！加碼特價組合再送「金元寶」

王品集團（2727）冷凍年菜組人氣爆棚，幾乎已經銷售一空，「王品嚴選」回應消費者敲碗，限時推出3道菜的「小龍納福圓滿宴」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。