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新北小宅大黑馬！ 這區占比激增、房價狂漲4成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶房產集團統計雙北地區近五年25坪以下小宅交易量占比增加最多前五行政區。其中，台北市大同區與新北市三重區小宅交易占比增長最快。房市示意圖／永慶房屋提供
永慶房產集團統計雙北地區近五年25坪以下小宅交易量占比增加最多前五行政區。其中，台北市大同區與新北市三重區小宅交易占比增長最快。房市示意圖／永慶房屋提供

高房價下，小宅成了雙北購屋趨勢。根據實價資料，台北市、新北市近五年25坪以下小宅交易量，台北市大同區與新北市三重區小宅交易占比增長最快，成為雙北小宅化最有感的行政區。

泰山區則僅次於三重區，近五年小宅交易占比從8.9%飆升至26.7%，大增17個百分點，價格則狂漲41%，為新北小宅最大黑馬。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，泰山區鄰近林口區及新莊區，周邊產業園區帶來居住需求，又有機場捷運線行經，以及塭仔圳重劃區，未來還有建設陸續開發，使得小宅需求快速飆升。

她表示，雖然5年間小宅房價漲幅逾4成，不過每坪單價仍在親民的3字頭，因此該區域的低總價高CP值小宅備受青睞，吸引不少首購族和投資客前來置產。

根據永慶房產集團統計，台北市大同區小宅交易占比從2020年的30.9%，攀升至2024年的46.4%，增加15.5個百分點，位居北市第一。

陳金萍表示，大同區捷運網路密集，生活機能優異，購屋需求穩定，加上危老重建及西區門戶計畫利多，進一步提升了小宅供給量，吸引不少有小坪數需求的族群，因此也使小宅交易有明顯增加趨勢。

另外，中山區小宅交易占比五年間增加超過10個百分點，目前占比已高達50%以上，亦即每兩件交易就有一件小宅。

陳金萍指出，雖然中山區小宅平均單價已達78.4萬元，不過以小坪數來說，換算成總價仍相對可負擔；中山區有多元的商業及生活機能與交通便利性，尤其靠近捷運沿線的小宅產品，更是受到許多年輕、首購族群的青睞。

新北市小宅交易占比增加最多前五名，三重區增加17.9個百分點，位居雙北之冠。

陳金萍說明，三重與台北市相鄰，小坪數住宅每坪價格不到50萬元，相對親民的房價，吸引了大量北漂就業族群、小資家庭買家進場。隨著新興重劃區持續發展，近幾年有不少小坪數、低總價的熱銷新建案，也有效帶動周邊中古屋的小宅交易，使得小宅占比攀升最多成雙北第一。

台北市小宅交易占比增加最多行政區。資料來源／永慶房屋
台北市小宅交易占比增加最多行政區。資料來源／永慶房屋
新北市小宅交易占比增加最多行政區。資料來源／永慶房屋
新北市小宅交易占比增加最多行政區。資料來源／永慶房屋

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