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三重工地開挖釀災！國土署：施工安全比基地大小重要

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
新北三重六張街建案鄰損案面積僅90坪，這類小基地都更引發討論。圖為鄰損還未致樓倒前情況。圖／聯合報系資料照片
新北三重六張街建案鄰損案面積僅90坪，這類小基地都更引發討論。圖為鄰損還未致樓倒前情況。圖／聯合報系資料照片

新北市三重區六張街工地6日因開挖地下室，導致兩側鄰房傾斜龜裂，有專家點出這是「危老後遺症」，因為基地面積縮小導致施工難度變高。不過，內政部國土署解釋，此次意外主因是基地地層軟弱與施工管理不足，呼籲地方政府依法辦理，強化建築結構設計及施工安全品質，以保障公共安全。

國土署進一步說明，《都市危險及老舊建築物加速重建條例》並未對建築基地面積設限，重建計畫需符合《建築法》和《都市計畫法》相關規定，工程品質管理與基地面積無直接關聯，重要的是施工技術與監管機制的落實。

為確保營繕工程的施工安全，國土署表示，《營造業法》中已訂有工地安全相關規範，規定工地主任在遇到緊急事故時需立即通報專任工程人員，專任人員及負責人則需採取必要措施，避免危及公共安全。地方政府在施工監督方面也應更積極執行查核，減少意外發生的風險。

此外，國土署指出，將持續推動工地主任職能訓練及每4年回訓機制，提升現場技術人員的專業能力，以落實施工安全管理。同時，對於危老重建政策，會根據實際推動情況，滾動檢討並調整相關法規，進一步提升國內居住品質與安全性。

國土署強調，危老重建是為了提升公共安全與改善居住環境，所有參與單位應更嚴格遵守規範，確保每一個工程環節都符合法律與品質標準，避免類似意外再度發生。

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