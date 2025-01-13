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人口連10年成長！澎湖掀移居風 房地產市場變了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
海島吹起小宅風，澎湖小宅交易量增。（圖／台灣房屋)
海島吹起小宅風，澎湖小宅交易量增。（圖／台灣房屋)

根據內政部戶政司資料，澎湖2024年截至11月，從台灣含國外遷往澎湖的外地客約有5,253人，遷出人口4,820人，已連續十年淨遷入人口呈現正成長，六都當中又以來自高雄市的人最多，平均每年都有上千名高雄人遷居至澎湖。

人口不斷移入，也為房市帶來改變。根據台灣房屋集團統計，2024年澎湖縣住宅交易透天占比仍最多，達67%，不過較前一年減少，大樓、華廈、公寓類型住宅交易，占總交易量約達33%，年增2.6個百分點。

其中，3房以上住宅交易比例，從62%下滑至56%，年減6個百分點，2房以下小宅，交易占比從37%增加至43%，年增6個百分點，離島也吹小宅風。

許多人早已注意到愈來愈多人移居到澎湖，網路還有人問，澎湖生活機能甚至不如花東，回台灣本島只能搭船或飛機，「自願搬去澎湖的人在想什麼」？

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，澎湖慢活的海島生活環境，是不少都會人嚮往的退休與渡假天堂，隨人口老化，外地人移居也越顯熱門。此外，澎湖為熱門觀光景點，提供許多就業機會，也吸引不少人移居當地。

台灣房屋澎湖馬公加盟店店東林福瑞表示，由於觀光熱門，度假宅、短期租賃需求上升，且澎湖房價遠比台灣本島親民，小宅房型因而成為投資人置產標的，除了機能佳的馬公市區，觀光景點周邊或具備海景的景觀宅都備受青睞。

他表示，澎湖在地購屋客群多以換屋居多，也有不少是長輩為子女置產，集合式住宅，較符合現代人需求，建商為貼近市場需求，也改走小坪數低總價的商品，讓市場選擇更多元，同時澎湖小宅總價門檻低。

以中古2房每坪約在16-18萬元，新華廈2房平均單價2字頭起跳，總價約500萬元左右可入手，對於首購族或預算有限的客群來說，吸引力頗大。

李家妮表示，觀察澎湖近一年房價，離島同受物價工料上漲，建築成本攀升，帶動新屋漲勢明顯，平均單價從17.9萬元上揚至23.2萬元，年漲幅約3成，而中古市場需求穩定，價格表現持穩，成交均價仍維持1字頭水位。

澎湖集合式住宅交易變化。資料來源／台灣房屋提供
澎湖集合式住宅交易變化。資料來源／台灣房屋提供
澎湖集合式住宅交易比例增，又以2房以下小宅量增最明顯。（圖／台灣房屋)
澎湖集合式住宅交易比例增，又以2房以下小宅量增最明顯。（圖／台灣房屋)

澎湖 觀光景點

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