疫後國人仍最愛去日本 日韓港澳來台旅遊增長搶眼

隨著疫情趨緩與邊境政策逐步放寬，來台旅遊市場持續回升，2023年1至10月來臺旅客總計達620.6萬人次，較2022年同期增加24.5%。其中，以外國旅客485.7萬人次為最多，占比達78.3%，香港及澳門居民次之，達101.4萬人次；大陸地區旅客則為32萬人次。

根據統計，2023年1至10月國人入、出境總人數達4,056萬人次，較2022年同期增加40.2%，反映出國際旅遊需求的強勁復甦。入、出境主要集中在桃園機場，處理人次高達3,167萬，占總量的78.1%；其次為高雄機場378.6萬人次，占9.3%；松山機場則以237.8萬人次占5.9%。值得注意的是，高雄機場的成長幅度高達65.1%，為增長最快的機場，而桃園機場與松山機場則分別增長35.4%與28.9%。

來台旅客的主要來源地以香港、澳門地區居首，占17.1%，達106.3萬人次；其次為日本，占16.5%，約102萬人次；韓國則排名第三，占12.6%，約78萬人次。與2022年同期相比，日本旅客數量成長顯著，增加了33.6萬人次；韓國旅客也有明顯回升，增加22.5萬人次。這顯示亞洲鄰近地區的旅遊需求回暖，持續帶動來台旅遊市場。

2023年1至10月，國人出國人數總計達1,416萬人次，熱門首站地點依然以日本為主，占比達35.6%；大陸地區次之，占16.3%；韓國則排名第三，占8.5%。與2022年同期相比，前往日本的旅客增加161.2萬人次，成長幅度最大；前往大陸地區的旅客則增加90.8萬人次，顯示國人對短程旅遊目的地的需求明顯增強。

在性別分布上，女性旅客的比例近年來逐步上升，2023年1至10月女性入境比例達53.1%，較去年同期增加0.6個百分點。此外，青壯年族群（18-59歲）仍是主要旅遊人口，占比高達72.9%，其中30-39歲旅客占20.2%，40-49歲旅客占19.3%，顯示出此年齡層旅遊消費力的穩定性與影響力。

隨著全球疫情進一步緩和，各國旅遊市場逐漸恢復活力。我國自2022年起逐步開放邊境，帶動旅客人數穩步回升，未來如何進一步優化旅遊環境，吸引國際旅客，並提升旅遊服務品質，將是相關部門的重要課題。