工具機公會：產業景氣樂觀與謹慎並存 觀察川普新政

台灣工具機公會理事長陳伯佳表示，工具機整機產業對今年景氣展望樂觀與謹慎並存；關鍵零組件業者對今年營收預期相對樂觀，但出口展望相對謹慎。陳伯佳表示，全球經濟仍有諸多變數，觀察川普關稅政策等影響。

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今天上午舉辦「2025工具機產業展望」記者會，展望全球經濟。陳伯佳指出，仍有諸多變數，例如美國總統當選人川普2.0新政可能重塑經濟秩序、供應鏈加速移轉重組，以及各國推動淨零減碳政策。

陳伯佳分析，川普新關稅政策可能是與各國的談判籌碼，關鍵在於檢視各國對美國貿易順差，台灣對美國貿易順差成長相對高，他預期，川普上任後，需觀察關稅政策對產業影響變化

此外，陳伯佳表示，工具機業界希望與中國大陸生產競爭力做出區隔。

展望今年工具機產景氣，陳伯佳引述公會調查指出，台灣工具機整機產業對今年景氣展望，呈現樂觀與謹慎並存的態勢。儘管54%比重企業預期營收成長，但出口呈現較大不確定性；有50%比例企業預期出口成長，但認為會衰退者有27%、認為持平者也有23%，顯示產業面臨外部環境依舊充滿挑戰。

在關鍵零組件方面，陳伯佳表示，台灣工具機零組件業者對今年營收預期相對樂觀，87%受訪企業預期成長；但出口展望相對謹慎，約25%受訪企業預期成長，50%預期持平，25%預估衰退。

陳伯佳指出，台灣工具機零組件產業在應用和特定利基市場具有較強競爭力，整體來看，公會希望今年帶動工具機產業翻轉，進一步提升附加價值。

工具機公會表示，帶動內需是活絡景氣循環的重要方式之一，各國已普遍採取相關措施鼓勵內部經濟消費，公會建議政府應進一步擴大支持力度，鼓勵國內大型企業採用國產設備，並結合公會推行的「節能標章評鑑」計畫，提升設備性能與節能效率，全面邁向綠色製造。

在人工智慧（AI）應用布局，工具機公會表示，AI賦能、數位轉型與永續發展是台灣工具機產業升級的核心驅動力，國內工具機及零組件廠商已積極導入AI技術、大數據分析等創新應用，提升生產效率、產品品質與國際競爭力。

展望今年綠色轉型任務，公會表示，著手建立碳管理平台，將逐步落實已完成的工具機產品類別規則（PCR）。