中鋼12月營收符合預期 市場預期今年獲利好轉

中鋼（2002）去年12月營收年增0.5%、月增2.1%，符合市場預期。法人機構指出，預期2025年全球鋼鐵市場的板塊移轉效益將開始顯現，非中國市場的鋼鐵需求成長將逐步左右市場變化。今年每股獲利（EPS）預估由去年的0.15元成長至0.39元。

法人機構表示，2025年全球鋼鐵市場需求有望落底回升，主要因板塊移轉效益逐步顯現。非中國市場的鋼鐵需求受印度、東南亞、中南美洲及中東非洲等地需求成長帶動，已逐漸淡化中國需求疲弱的影響，尤其以印度及其他新興發展經濟體貢獻最大。

中國市場方面，需求經歷連續四年下滑後，市場規模已回到疫情前水準，2025年的下滑幅度也有望縮小。一消一長之下，全球鋼鐵市場需求將在2025年觸底回升。此點與WSA（世界鋼鐵協會）公布的2025年鋼鐵需求展望一致。WSA預測，即使中國市場需求衰退1%，全球鋼鐵需求仍可成長1.2%。

原料方面，目前鐵礦砂價格約為每噸97美元。2025年全球鋼鐵需求有望從衰退中恢復，加上原料價格上漲及減碳成本增加，對2025年鋼價持正面看法，預估今年EPS為0.39元。