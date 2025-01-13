2024、25年全球玉米和黃豆期末庫存將季減 並低於市場預期

街口投信分析，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨2025年1月10日上漲逾3%，因美國農業部下調黃豆產量。在《2024年農作物產量摘要》中，美國農業部下調前一個月預估的玉米和黃豆產量數據且低於市場預期。此外，對於2024/25年全球玉米和黃豆期末庫存將季減並低於市場預期。

據外媒報導，Total Farm Marketing高級市場顧問Naomi Blohm表示：「玉米和黃豆的產量和產量估計值低於預期，導致期貨價格飆升。展望未來，交易員將迅速將焦點轉向美元走強導致美國出口競爭力下降、南美天氣、新總統政府潛在的關稅和貿易戰，以及對新政府將如何處理美國生物燃料指令的熱切期待」。

此外，由於南美降雨不足阻礙巴西黃豆播種的進度。根據巴西農業機構Emater/RS發布的最新周報表示，降雨不足導致大部分黃豆作物缺水，導致巴西南里奧格蘭德州的播種工作無法完成。而巴西農業研究公司亦發布報告表示，巴西已確診44例黃豆鏽病的病例。其中以巴拉那州病例最多有32例，其次是南里奧格蘭德州有五例，倘若巴西黃豆主要種植地區的疫情無法獲得控制的話，可能會影響到今年巴西黃豆的產量。

先前由於預期黃豆產量將創紀錄，導致價格低迷不振；時序來到2025年，若關鍵因素-氣候不利於農作物生長且又遭受病蟲害，最終使得黃豆供給量明顯低於市場預期時，將對黃豆價格有所支撐。