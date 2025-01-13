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擔憂美國貿易關稅制裁影響 大陸銅出口量增加

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據路透社的調查顯示，受到市場擔憂美國貿易關稅制裁的影響，中國大陸2024年12月出口貨運量預計將比2023年同期成長7.3%，高於2024年11月的6.7%；此外，加拿大礦業公司－塔世谷Taseko表示，由於該公司直布羅陀銅礦場的年產量增加。預計2025年的銅銷售量將達到1億8百萬磅。

中國大陸紫金礦業上周五（10日）表示，正在與藏格礦業進行洽談收購該公司潛在的控股權。這項潛在交易將使紫金礦業鞏固其西藏巨龍銅礦計畫的所有權。目前巨龍銅礦的日產量約為35萬噸，為中國大陸最大的單體銅礦。

街口投信表示，值得留意的是，中國大陸上周主要銅礦產區青藏高原發生芮氏規模6.8級的大地震，不但造成許多建築物倒塌及多人傷亡，更可能導致該地區的採礦作業中斷，後續影響則有待觀察。還有由於風暴和乾旱天氣的影響，美國洛杉磯和加州地區發生多處嚴重的野火並持續擴大，導致停電的家庭和企業數量激增超過40萬戶；待野火撲滅後，該地區的電網須進行大規模檢修與重建，以利恢復供電。

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