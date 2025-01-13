巴西亞輪擱淺東港岸際 航港局：12日已成功脫淺

蒙古籍「巴西亞」輪於2024年7月25日受凱米颱風影響，擱淺在東港岸際，經交通部航港局積極應變處置，已於8月6日將20.7噸餘油抽除完畢，船體移除部分。航港局為避免擱淺船舶造成岸際污染危機，依商港法緊急介入處置委託專業打撈業者進行船體移除作業，累積召開58次應變與工作會議，該輪終於2025年1月12日下午4時成功脫淺，化解屏東海域及生態環境危機。

交通部航港局表示，受凱米颱風侵襲影響，「巴西亞」輪擱淺於屏東東港岸際，該局第一時間即針對8名船員安置及殘油移除先行處理，解決初步危機後仍無法聯繫船東出面處置。為確保當地環境生態，避免海洋環境再一次污染，遂依據商港法介入移除船體。航港局特別要求業者，應採安全、無污染且有效率之原則進行船體移除作業，原預計今年1月底脫淺，經航港局長葉協隆多次召會要求，督導打撈業者加速處理，移除方式並採取對環境影響最小的浮揚脫淺方式，移除作業得以提前於12日順利完成，恢復東港岸際景觀，後續將安排前往高雄港繼續進行船體拆解作業。

受凱米颱風影響，屏東岸際共擱淺3艘貨船，前2艘貨船「伊莉安娜」輪及「吉娜」輪均已成功脫淺，連同本次「巴西亞」輪處置完成後，屏東岸際擱淺船舶均已全數完成移除。

航港局強調，目前尚有高雄地區及台南地區各2艘船舶尚未完成移除，未來將督導業者加速處置。船舶擱淺後的船體移除是船方應盡的責任，「巴西亞」輪代為移除之相關費用航港局將依法向船東追償，該船投保的保險公司也已列為黑名單，投保該惡劣保險公司的船舶不得進出中華民國各國際商港，以確保我國海域安全。