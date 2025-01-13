疫苗供應鏈擴大接軌國際 本土業者海外訂單增加

國內疫苗供應鏈今年起擴大接軌國際，疫苗龍頭廠國光生技（4142）將因應長期合作夥伴賽諾菲藥廠要求，進行產能擴大；高端疫苗日前也宣布與法國Substipharm Biologics公司簽區域經銷合約，要把高端開發的腸病毒疫苗銷往東協。

另外，太景生技研發的流感新藥Pixavir（TG-1000）透過授權夥伴，已在去年8月向大陸藥監局遞交新藥上市許可申請，市場推估今年有機會正式在大陸上市。太景也計畫Pixavir將推展美國、日本及東南亞市場。

國光生技日前宣布，已接獲賽諾菲藥廠產能擴大需求通知，今年將重點放在產線效率提升及資源整合，預估2026年達到產能倍增目標。國光生與韓國第一大眼藥廠SCD合作生物相似藥Eylea充填與滅菌訂單，也有機會自今年年首季起出貨韓國、歐洲及加拿大市場；針對南半球流感布局，國光生技流感疫苗藥證已接獲巴西今年6月查廠通知，預計2026年底可取得藥證在南半球上市，搶攻巴西1.1億流感疫苗人口接種需求。

國光生技子公司安特羅的腸病毒71型疫苗，也將自今年起將產線由國家衛生研究所院先導工廠拉回國光生技的細胞培養廠生產，產能可達年30萬劑，將在今年下半年向越南申請上市許可，目標2026年在越南上市。