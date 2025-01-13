流感蔓延 防疫商機爆發…相關產品買氣增兩成

流感疫情迅猛，流感疫情估將在農曆春節期間達到高峰，防疫產業需求大爆發。國內疫苗廠東洋（4105）、安特羅、高端等疫苗廠家已接到多家診所自費流感疫苗詢單；佑全及大樹（6469）等連鎖藥局防疫產品買氣也比平日成長15至20%，民眾購買N95口罩數量更是大增五成。

疾管署近日公布2025年第1周出現類流感門急診就診約12.7萬人次，新增43例流感重症與六例流感死亡，疾管署示警，農曆春節期間流感疫情將達到高峰，每周就診人次恐突破15萬，病管署呼籲民眾應儘速施打流感疫苗；除了流感疫情之外，國內也爆發麻疹群聚而造成人人自危。

針對這一波流感疫情的爆發，疫苗龍頭廠國光生表示，衛福部疾病管制署2024年採購公費流感疫苗數量共688萬劑，其中為因應疫情升溫而增加的開口合約都已全數供應給疾管署。

防疫概念股

此外，政府公費疫苗原訂2月才開放全年齡層民眾施打，先在已提前一個月就釋出。東洋表示，2024年流感疫苗供應量與前一年比有微幅成長，不料今年以來因為疫情突然升溫，多家醫療院所已向東洋詢問自費流感疫苗供應量。

除了流感疫苗之外， 連鎖藥局佑全藥品董事長劉志平表示，因應流感疫情的急速升溫，不少民眾趕著向藥局採購預防性產品如口罩、輕潔用品及流感藥物管，買氣比平日高出15至20%；另外由於醫院流感急診人數激增，民眾也受到醫院的影響，紛紛向連鎖藥局採購N95口罩，採購數量比平日大增五成以上。

由於劉志平也是電子體溫計大廠優盛醫學公司董事長，他分析因應流感疫情到來，有不少通路商客戶要求提前出貨一至兩個月，希望能趕在農曆春節補足充份的電子體溫計供民眾採購。

健喬信元藥廠更指出，流感疫情不只在台灣造成大流行，鄰近日本因大量國外觀光客往來匯集，病例數也急速增加，中國大陸、香港、韓國及北美洲國家感染數同樣嚴峻，健喬信元的「愛克痰」系列及「布地奈德鼻噴」等產品在海內外銷售穩健增加，健喬去年12月單月呼吸道銷售同比前期成長20%，預期今年元月銷售表現也有機會超越前一個月。