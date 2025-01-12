點子農場／日本的藝術創生國家夢

趕在大阪世界博覽會開幕之前，我和「台日共丸」的朋友走了一次瀨戶內海的藝術旅程。

參觀完世博場館後，我們包遊艇跳島旅行，從淡路島、小豆島一路跳到直島。沿著安藤忠雄的建築足跡，欣賞莫內、草間彌生、巴斯奇亞等藝術巨匠的作品。這次旅程不僅是一場身心靈盛宴，更讓我對藝術推動地方創生有了全新的感受和思考。

「台日共丸」是台灣與日本藝術文化界合作發起的運動。今年大阪世博會台灣沒辦法擁有自己的國家館，但這群朋友創意十足，在海上包船設立「台灣自己館」，透過展覽與派對，打造海上的藝文交流平台。據日本世博主辦單位預估，全球將有約3,000萬人參訪，其中來自台灣的訪客約有30萬人。

日本的藝術創生是一場歷時百年的國家夢。自1885年福澤諭吉提出「脫亞入歐論」，日本便以成為世界級強國為目標。二戰後，日本將藝術作為軟實力的重要一環，在動漫產品行銷全球的同時，也積極創作和收藏頂尖藝術作品。這些努力不僅在城市展現，更深入基層，成為推動地方創生的能量。

這趟旅程中，我遇見了三位以藝術實踐地方創生的朋友。他們的故事展現了藝術如何改變地方命運。

一、玉野市的棋盤文化

Kei Mori的故事從他退休開始。他以木工技術創作結合策略與趣味的棋盤遊戲，讓他父親和孫子都玩得愛不釋手。這些遊戲不僅吸引了家庭與教育界的關注，更成為家鄉的文化符號。Mori的創作連結地方與世界，遊戲成為地方文化的使者，成功帶動媒體和大眾關注。

二、大阪商店街的再生

Keita Kusaka用幽默與創意拯救了一條僅50公尺長、瀕臨消失的百年商店街。他與設計師團隊為每家店鋪創作專屬海報，挖掘店主的故事，結合地方特色設計出充滿趣味的作品。這些海報吸引大量遊客，同時讓居民重新拾回對地方的驕傲。創意設計在這裡不僅是美學展現，更是一種情感連結，成功復甦了整個社區。

三、備前市的移動酒吧

Hiroshi Kagiyama將日本數寄屋建築美學融入移動酒吧設計，搭配清酒與備前燒，讓地方文化隨他的酒吧流動。他的Kagiyama Gallery Bar成為文化交流平台，不僅讓旅客體驗地方魅力，也將地方故事帶向世界。藝術在他的行動中化為一種移動的力量，突破了地域的限制。

以上這些故事都印證了Richard Florida的「創意階級」理論與Charles Landry的「創意城市」理念。創意階級與藝術創新者不僅是文化創作者，更是地方發展的重要資產。他們通過創意重新定義地方價值，將過去的歷史與文化轉化為地方創生的新引擎。

日本的成功並非偶然，而是長期政策支持與文化努力的結果。台灣的地方創生運動如赤峰街的文創街區與台南的藝術聚落，都展現了文化創新的潛力。然而，台灣在政府政策、資源整合及國際推廣上的不足，仍限制其發展。「台日共丸」運動提供了跨國合作的契機，或許能成為未來台灣地方創生的新模式。

這次旅程，我看到了藝術如何改變一個地方，也思考台灣如何學習日本經驗。藝術不僅能保存文化、促進社區連結，更能帶動經濟活化。透過藝術驅動的地方創生，我們不僅能重塑地方命運，還能讓台灣在全球藝術文化的海洋中找到新的航道。