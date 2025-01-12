快訊

少了國軍的民防演習挨轟 是主角被消失還是換龍套當家？

2025健康養生新趨勢 專家點名哪些流行已過時及正當道產品

「鳥籠危老案」增多 建築師公會：問題不在危老案面積小

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北即時報導
近年工地鄰損案增多，引發社會關注，圖為新北三重六張街工地鄰損案現場。本報資料照片
近年工地鄰損案增多，引發社會關注，圖為新北三重六張街工地鄰損案現場。本報資料照片

新北三重區六張街建案鄰損案基地面積僅99坪，截至去年11月中旬，新北市共核准587件危老重建案，其中小於100坪有220件，因雙北土地價位高漲，市區土地整合不易，「鳥籠危老案」增多，基地小、成本小，施工安全及品質是否打折扣也引起關注。

新北市建築師公會理事長汪俊男說，三重危老重建案施工出包問題不在危老案面積小，而在於近年營建量能的供需失調及專業隱憂，推動危老重建不需要因噎廢食，而是要正視營造業體質，尤其疫情過後，各地掀起一波工地熱，許多營建業出現省成本、找不到專業人力等困境，需要透過法令及政策引導，讓營造業有更好的施工品質和技術累積。

危老重建沒有基地面積限制，只要房子屋齡逾30年，政府有提供耐震能力初評、重建計畫補助，及工程貸款利息補貼等。容積獎勵方面，可獲基準容積1.3倍，或原建築容積1.15倍。

莘聖沐光居在施工挖地下室過程發生損鄰，造成左右兩棟房子傾斜並火速開拆，民眾一夕間失去家園，肇因仍持續調查中。

汪俊男說，蓋房子過程損鄰除了建設公司難以迴避責任，營造端也是重要角色，近年許多小型營造廠確實面臨專業人力不夠困境，甚至將本求利，造成品質或把關缺口。

汪舉例，台積電能成為台灣驕傲，重要的基礎來自內部品質的控管及良率的追求，建築師的監造、政府的查核其實都是第二線，真正關鍵在於營造廠的專業素質。

「社會觀念也要一起提升！」汪俊男說，台灣營造產業若要進步，要尋求更好標準，勢必會多一些成本，這也仰賴業主、消費者對營造業有更多支持及期待。

近年工地鄰損案增多，引發社會關注，圖為新北三重六張街工地鄰損案現場。本報資料照片
近年工地鄰損案增多，引發社會關注，圖為新北三重六張街工地鄰損案現場。本報資料照片
近年工地鄰損案增多，引發社會關注，圖為新北三重六張街工地鄰損案現場。本報資料照片
近年工地鄰損案增多，引發社會關注，圖為新北三重六張街工地鄰損案現場。本報資料照片

工安 建案 房子 營建業 疫情

延伸閱讀

地震災害頻傳危老重建申請爆量 平均地權條例、中央銀行限貸令成最大推手

他住花蓮軟腳蝦老屋憂擋不住下次地震 危老重建前先靠「弱層補強」熬過等待期

新北三重鄰損案 營造商說話了：一切都有按圖施作

回家了！三重鄰損案建築檢查無虞 撤離戶終於笑了：能安心過好年

相關新聞

「鳥籠危老案」增多 建築師公會：問題不在危老案面積小

新北三重區六張街建案鄰損案基地面積僅99坪，截至去年11月中旬，新北市共核准587件危老重建案，其中小於100坪有220...

產業追蹤／太空經濟起飛 台灣新機會

自從SpaceX成功研發可回收火箭以來，衛星的發射成本與門檻大幅降低，更帶動全球太空經濟的蓬勃發展，根據美國衛星產業協會...

產業追蹤／衝高階技術 台廠不缺席

為協助國內產業進軍高附加價值的創新航太領域，經濟部產業技術司持續藉由科技預算投入資源，推動高階航太技術研發與應用落地，更...

產業追蹤／突破銲接障礙 拓展商機

隨著航太與電動車等產業對輕量化材料的需求日益增加，鋁合金也因此成為熱門的選擇。但是鋁合金材料容易在銲接的加工過程中產生缺...

12樣態職場性騷適用防治法 婦團憂雇主誤解

勞動部與衛福部會商，明例12樣態性騷行為因雇主難調查、懲戒行為人，適用性騷擾防治法，婦團認為，與其明例這12種樣態，更應...

居服員遭個案騷擾等12樣態雇主難調查 適用性騷法

性工法要求雇主防治性騷，但員工工作時遭非員工性騷，雇主難調查及懲戒，勞動部與衛福部開會明例12種樣態，像是居服員在服務個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。