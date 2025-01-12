「鳥籠危老案」增多 建築師公會：問題不在危老案面積小

新北三重區六張街建案鄰損案基地面積僅99坪，截至去年11月中旬，新北市共核准587件危老重建案，其中小於100坪有220件，因雙北土地價位高漲，市區土地整合不易，「鳥籠危老案」增多，基地小、成本小，施工安全及品質是否打折扣也引起關注。

新北市建築師公會理事長汪俊男說，三重危老重建案施工出包問題不在危老案面積小，而在於近年營建量能的供需失調及專業隱憂，推動危老重建不需要因噎廢食，而是要正視營造業體質，尤其疫情過後，各地掀起一波工地熱，許多營建業出現省成本、找不到專業人力等困境，需要透過法令及政策引導，讓營造業有更好的施工品質和技術累積。

危老重建沒有基地面積限制，只要房子屋齡逾30年，政府有提供耐震能力初評、重建計畫補助，及工程貸款利息補貼等。容積獎勵方面，可獲基準容積1.3倍，或原建築容積1.15倍。

莘聖沐光居在施工挖地下室過程發生損鄰，造成左右兩棟房子傾斜並火速開拆，民眾一夕間失去家園，肇因仍持續調查中。

汪俊男說，蓋房子過程損鄰除了建設公司難以迴避責任，營造端也是重要角色，近年許多小型營造廠確實面臨專業人力不夠困境，甚至將本求利，造成品質或把關缺口。

汪舉例，台積電能成為台灣驕傲，重要的基礎來自內部品質的控管及良率的追求，建築師的監造、政府的查核其實都是第二線，真正關鍵在於營造廠的專業素質。